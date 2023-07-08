Площадка размером с 10 футбольных полей! В Александрии многолюдно ещё до начала праздника

Купальские обряды, знакомство с культурными традициями разных регионов Беларуси и России, зрелищные концерты и конкурсы. Большой праздник «Купалье» 8 июля вновь собрал друзей в Александрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот агрогородок в Шкловском районе не первый год становится локацией для масштабных гуляний с национальным колоритом. В эпицентре грандиозного торжества работает наша съемочная группа.

Юлия Мычка, корреспондент:

Невозможно сегодня здесь просто стоять. Хочется притопывать, пританцовывать и просто подпевать. Хочется забыть о работе и пойти вместе с людьми отмечать праздник. И несмотря на то, что официальная церемония открытия не началась, можно сказать, что Александрия уже окунулась в атмосферу большого праздника. А масштабы в 2023 году просто грандиозные. 10 футбольных полей – ровно столько места занял городок, который раскинулся здесь буквально за несколько дней. Все так старались, чтобы было красиво, атмосферно и очень-очень интересно. В этом году у праздника новый статус. Он официально признан фестивалем Союзного государства. И деньги на его организацию были выделены из копилок двух стран, а потому и размах больше, и список гостей длиннее.

Людмила Мельникова, жительница Могилева:

Ежегодно уже много лет подряд шкловская земля, Александрия, собирает друзей. Это наши корни, здесь мы родились. Приезжаем сюда к родителям из Могилева, из Москвы, из Бобруйска, из Санкт-Петербурга. Всегда было очень здорово, но в этом году, конечно, масштаб нас впечатляет.

Александр Шмееров, житель Санкт-Петербурга:

Здесь присутствует очень много доброты. Люди все вежливые, улыбчивые. Нас это очень впечатляет. Мы приехали из Санкт-Петербурга сюда. Очень нравится продукция белорусская, качество ощущается.

Юлия Мельникова:

Здесь мы можем увидеть все предприятия, продукцию нашей страны. Мы всегда посещаем концерт, где присутствует Президент нашей страны. Всегда приятно увидеть его. И, конечно же, это народный праздник, который нас всех объединяет, поэтому мы стараемся посетить мероприятие и провести хорошо время с семьей.

Юлия Мычка:

Каждый метр достоин отдельного внимания. Выставки, игровые и театральные площадки, кухня под открытым небом, живые и вкусные декорации, угощения, мини-зоопарк, цирк, фотозоны и уже традиционные «Город мастеров» и «Ярмарка ремесленников» приросли новыми участниками. Всего их полтысячи. Помимо мастеров со всей Беларуси, здесь свои творческие работы представили 20 регионов России: от Астрахани до Удмуртии.

Татьяна Криксина, мастер резьбы по дереву (Россия):

Мы из славного города Пскова, Россия. Россия начинается у нас, в Пскове. Приехали мы к вам, в Беларусь, удивить вас разным товаром, интересным, диковинным. Сами делаем, мастерами, сами продаем. Игрушки разные деревянные, штампики по ткани, шкатулочки деревянные. Специально для этого мероприятия наш мастер резьбы по дереву Черепинский Иван изготовил глобус Беларуси. Удивительно: на одном изделии можно увидеть всю Беларусь!