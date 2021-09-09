Ігар Марзалюк: «Усе беларускія патрыёты адкінулі ўласныя амбіцыі ў імя здзяйснення важнейшай ідэі – уз’яднання Бацькаўшчыны»

Сярод беларускіх палітыкаў вылучыліся дзве плыні. Прапольская, якая складала меншасць, ды тыя, хто лічыў, што трэба са зброяй у руках адстойваць сваю зямлю. У першых шэрагах па змаганню з польскімі акупантамі былі беларускія эсэры – беларуская партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Яны былі гарачымі прыхільнікамі беларускай незалежнасці, прыхільнікамі БНР – Беларускай Народнай Рэспублікі.