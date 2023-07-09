Вадим Боровик о Франции: «У них мягкие законы, но применяют они их жёстко. Посмотрите, как они разгоняют»

Надежда Сасс, СТВ: Сегодня мы видим, что французский социализм закончился, и денег по факту уже нет, а требующих этих денег людей становится все больше и больше. И не просто требующих, а готовых жечь, громить и заявлять о своем недовольстве. Как вы считаете, в свете последних событий грозит ли гражданская война той же Франции, и насколько господин Макрон готов справиться с теми вызовами, которые перед ним стоят? Потому как, я думаю, вы заметили, что в какой-то момент его заявления стали абсолютно идентичны заявлениям той же госпожи Марин Ле Пен.

Вадим Боровик, политолог:

Ну, во-первых, Франция платит за то, что они пользовались Алжиром. Ничего не бывает бесплатно. Они тогда хотели дешевую рабочую силу, они планировали ее адаптировать, аккумулировать, но не получилось. Кстати говоря, когда мы говорим о молодежи, так это самые радикальные группы. Легче всего вовлечь в любые революционные движения молодых людей. Особенно они хорошо в социальных сетях подвергаются этому воздействию. Естественно, здесь проблема очень сложная. И вопросы есть к обеим сторонам. С одной стороны, французское правительство не в полной мере готово гарантировать те высокие социальные стандарты, которые имеют французы в целом в стране, и особенно буржуазный класс. И еще раз говорю, очень часто живут эти лица в резервациях. Там с точки зрения безопасности, с точки зрения социальных стандартов, возможности получения работы гораздо более плохие условия. В этой среде зреют протестные в том числе настроения. С другой стороны, есть тоже такой иждивенческий поход. Мы приехали, мы хотим получать пособия, вы нам должны, мы помним, что вы когда-то были нашей метрополией.

То есть они создали эту раковую опухоль, которая разрастается, и количество представителей мигрирующего населения будет увеличиваться. У них рождаемость не падает в отличие от коренных французов. И скоро Франция столкнется с тем, что начнутся какие-то полусепаратистские настроения. Здесь такого 100 % прогноза, будет ли революция или нет, нельзя дать. Но если с точки зрения того, что происходит на улицах Франции. Послушайте, вы на всех каналах обсуждали то, что происходило в Минске. Это такие цветочки по сравнению с тем, что вы вытворяете во Франции. Да у нас самое культурное население и самая добрая милиция. Я был в Париже. Я шел по Парижу несколько лет назад. На моих глазах полиция останавливает автомобиль на Елисейских полях с четырьмя представителями арабской национальности. Стелят, разбивая лицо об асфальт, заламывают руки и нормально их пакуют. Поэтому все у них там нормально. Может быть, у них мягкие законы, но применяют они их жестко. Посмотрите, как они разгоняют. Прямо держат за волосы женщину и пшикают ей прямо в лицо газом.

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