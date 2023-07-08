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Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»

08 июля 2023 14:48
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Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера праздника и национального колорита царит в Шкловском районе. Здесь, в агрогородке Александрия, проходит республиканский праздник «Купалье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сейчас мы увидим, насколько яркие гулянья развернулись на площадках размером в 10 футбольных полей.

На месте работает наш корреспондент Юлия Мычка.

Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»-1

Юлия Мычка, корреспондент:
Атмосфера очень душевная. И, видимо, наша общая славянская культура, исторические корни и национальные традиции – это то, что всегда объединяло, объединяет и будет объединять Россию и Беларусь. Мне кажется, что братским народам очень понятно, что сейчас происходит на берегу Днепра. Чтобы сохранить наши общие духовные ценности, главным символом «Купалья» стал оберег.

Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»-4

На центральной сцене Союзного государства ключевая фигура – аист. Под своими крыльями он собрал верных друзей. А нас сегодня очень много, уже известно, что «Купалье» посетит 75 тысяч человек. В том числе 20 делегаций из России.

Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»-7

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
Действительно, Александрия в 14-й раз собирает друзей, именно собирает друзей. И мы этому искренне рады. Что к нам приезжают люди с открытым сердцем. «Купалье» – это такой фестиваль, который отличается от других. Отличается именно теплотой, домашним уютом, открытыми сердцами. Посмотрите, люди улыбаются, люди радуются. Поэтому в этом есть особый колорит.

Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»-10

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:
Эти отношения, который закладывались не одно поколение у наших предков, очень важно, что мы смогли их сохранить и приумножить. Это те задачи, которые ставят перед нами президенты наших стран. Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет.

Юлия Мычка:
С каждой минутой гостей становится все больше. Люди спешат на главную площадку, где будет концерт Союзного государства и выступят звезды белорусской и российской эстрады. Мы тоже ждем их выступления.

Победителями республиканского конкурса «Властелин села» стала семья Шевелевых из Бреста.

# Беларусь-Россия # общество # Юлия Мычка # Анатолий Исаченко # Александр Богомаз # Фотофакт

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