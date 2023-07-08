Богомаз: «Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет»

Новости Беларуси. Неповторимая атмосфера праздника и национального колорита царит в Шкловском районе. Здесь, в агрогородке Александрия, проходит республиканский праздник «Купалье», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сейчас мы увидим, насколько яркие гулянья развернулись на площадках размером в 10 футбольных полей.

Юлия Мычка, корреспондент: Атмосфера очень душевная. И, видимо, наша общая славянская культура, исторические корни и национальные традиции – это то, что всегда объединяло, объединяет и будет объединять Россию и Беларусь. Мне кажется, что братским народам очень понятно, что сейчас происходит на берегу Днепра. Чтобы сохранить наши общие духовные ценности, главным символом «Купалья» стал оберег.

На центральной сцене Союзного государства ключевая фигура – аист. Под своими крыльями он собрал верных друзей. А нас сегодня очень много, уже известно, что «Купалье» посетит 75 тысяч человек. В том числе 20 делегаций из России.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: Действительно, Александрия в 14-й раз собирает друзей, именно собирает друзей. И мы этому искренне рады. Что к нам приезжают люди с открытым сердцем. «Купалье» – это такой фестиваль, который отличается от других. Отличается именно теплотой, домашним уютом, открытыми сердцами. Посмотрите, люди улыбаются, люди радуются. Поэтому в этом есть особый колорит.

Александр Богомаз, губернатор Брянской области России:

Эти отношения, который закладывались не одно поколение у наших предков, очень важно, что мы смогли их сохранить и приумножить. Это те задачи, которые ставят перед нами президенты наших стран. Мы должны быть вместе, ситуация показывает, что ближе, чем белорусы, у нас друзей нет.

Юлия Мычка:

С каждой минутой гостей становится все больше. Люди спешат на главную площадку, где будет концерт Союзного государства и выступят звезды белорусской и российской эстрады. Мы тоже ждем их выступления.