«Организм впадёт в состояние кетоза». Насколько тяжело голодать для похудения?

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу: Хорошо голодать, если вы живете один. Но если у вас семья, в холодильнике еда? Можно голодать, ничего не купить себе из продуктов, собственно, нет соблазна. Но если эти продукты ты видишь?

В погоне за стройной фигурой многие прибегают к лечебному голоданию. Это добровольный отказ от пищи на определенный период времени. Более того, некоторые уверены, что этот метод может стимулировать защитные функции организма и даже помочь ему избавиться от «мусора». О том, насколько безопасно морить себя голодом, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Диана Тарусова, вождь похудения, адепт лечебного голодания:

Да, видишь и ощущаешь. Дело в том, что у каждого по-своему. В аптеке продаются специальные тесты, то есть можно даже посмотреть, через сколько дней, суток организм впадет в состояние кетоза. У кого-то это на третьи сутки, у кого-то – на четвертые, у меня, кстати, на пятые. Когда кетоз – это все, у тебя начинается эйфория, тебе не хочется есть. Ты просто в жутком адреналине, и это такая легкость. Мне казалось, поставьте стол и скажите: «Диана, забеги босыми ногами». Вы знаете что? Я бы забежала.

Наталья Надольская:

Это какой день голодания, пятый?

Диана Тарусова:

У меня на пятый. У кого-то на третий день – у меня подруга.