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Повышает продуктивность коров и качество молока! Белорусские учёные разработали инновационный препарат

10 февраля 2025 19:31
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Важный шаг на пути к импортозамещению. Белорусские ученые разработали концентрат, который насыщает рацион сельскохозяйственных животных белком, а еще продлевает сохранность его питательных свойств. Это напрямую влияет на продуктивность коров и качество молока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технология уже налажена, дело за малым – зарегистрировать препарат. К слову, по подсчетам специалистов, предстоящей весной продукт позволит заготовить свыше миллиона тонн силосных кормов.

Алеся Иванова разбиралась в теме.

Повышает продуктивность коров и качество молока! Белорусские учёные разработали инновационный препарат-2

От пробирки до готового продукта – так создается новый концентрат для силосных кормов. Это уже четвертая версия от белорусских ученых. Биотехнологичный продукт продлевает питательные свойства заготовленных трав. Его преимущества неоспоримы.

Повышает продуктивность коров и качество молока! Белорусские учёные разработали инновационный препарат-4

Виталий Щетко, начальник отдела научно-производственного центра биотехнологий Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси:
Отличие этого препарата в том, что в нем добавлено еще 3 вида молочнокислых бактерий, которые улучшают качество заготавливаемого силоса, позволяют увеличить стабильность в процессе хранения. Лучше переваримость получается для животных.

Повышает продуктивность коров и качество молока! Белорусские учёные разработали инновационный препарат-6

Новый препарат может использоваться для заготовки так называемых трудносилосуемых кормов с высокой долей бобовых культур. Это позволяет насытить рацион животных белком. Потребность в покупке зарубежных аналогов снизится. А это еще один шаг на пути к импортонезависимости.

Подробности в сюжете.

# Ученые # Белорусские лекарства # Алеся Иванова

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