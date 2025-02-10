Повышает продуктивность коров и качество молока! Белорусские учёные разработали инновационный препарат

Важный шаг на пути к импортозамещению. Белорусские ученые разработали концентрат, который насыщает рацион сельскохозяйственных животных белком, а еще продлевает сохранность его питательных свойств. Это напрямую влияет на продуктивность коров и качество молока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Технология уже налажена, дело за малым – зарегистрировать препарат. К слову, по подсчетам специалистов, предстоящей весной продукт позволит заготовить свыше миллиона тонн силосных кормов.