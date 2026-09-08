Новости по тегу #Вениамин

Организация продолжит укреплять волонтерское движение, активно привлекая молодежь, школьников и взрослых.
Белорусский государственный медуниверситет начал учебный год для более чем 1600 будущих врачей.
Инициативу совместно реализовали Белорусский Красный Крест, Белорусский Экзархат, Комитет по образованию Мингорисполкома и партия «Белая Русь».
Масштабный форум объединил представителей науки, образования, культуры и духовенства из Беларуси и других стран.
На площадке собрались сотрудники центрального аппарата, ветераны, курсанты, лицеисты и воспитанники военно-патриотических клубов – несколько поколений тех, кто связывает свою жизнь со службой и защитой людей.
Самое старое издание датируется 1812 годом – это древнерусский сборник «Цветник». Книга относится к старообрядческой литературе.
Приложиться к частице пояса можно до 8 марта, после чего она отправится в путешествие по всей страны, которое продлится по 11 апреля.
Панихиду в честь тех, кто не вернулся со службы, возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин.
Критерии отбора – то, какой вклад человек сделал в развитие богословской науки, культуры, истории, гуманитарного и богословского образования, популяризацию традиционных христианских ценностей в обществе.
Рождественские образовательные чтения проходят в Беларуси в 11-ый раз.
Великая миссия Белорусской православной церкви и всех ее священнослужителей – хранить богатейшие христианские традиции и объединять поколения. Это отметил Президент Беларуси, поздравляя Митрополита Минского и Заславского Вениамина.
Это первый социально-образовательный проект, позволяющий незрячим людям приобретать востребованную профессию. За последние 19 лет в колледже было подготовлено более 800 специалистов с особыми образовательными потребностями.
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