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Новости по тегу #Вениамин

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года
08 сентября 2026 14:44

Белорусский Красный Крест утвердил обновленную миссию и стратегические приоритеты до 2031 года

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ
02 сентября 2026 07:04

Торжественная церемония посвящения в студенты прошла в БГМУ

В Минске поддержали 25 семей в рамках акции «Соберем детей в школу»
28 августа 2026 07:06

В Минске поддержали 25 семей в рамках акции «Соберем детей в школу»

XXXII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске
26 мая 2026 06:13

XXXII Международные Кирилло-Мефодиевские чтения проходят в Минске

В колледже МВД прошло торжественное собрание, посвященное Дню Святителя Георгия Победоносца
06 мая 2026 05:48

В колледже МВД прошло торжественное собрание, посвященное Дню Святителя Георгия Победоносца

В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка книг митрополита Филарета
14 марта 2026 11:00

В Национальной библиотеке Беларуси открылась выставка книг митрополита Филарета

Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Свято-Духов кафедральный собор в Минске
04 марта 2026 13:46

Частицу пояса Пресвятой Богородицы доставили в Свято-Духов кафедральный собор в Минске

В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск
04 марта 2026 05:57

В Спасо-Евфросиниевском монастыре почтили память военнослужащих внутренних войск

В Белгосфилармонии вручили две рождественские премии Христианского образовательного центра
23 января 2026 06:38

В Белгосфилармонии вручили две рождественские премии Христианского образовательного центра

В рамках духовно-просветительского форума в Минске проходят Рождественские образовательные чтения
02 декабря 2025 13:45

В рамках духовно-просветительского форума в Минске проходят Рождественские образовательные чтения

Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днём рождения
16 сентября 2025 07:39

Лукашенко поздравил митрополита Вениамина с днём рождения

В колледже цифровых технологий вручили дипломы ребятам с особыми образовательными потребностями
01 июля 2025 17:40

В колледже цифровых технологий вручили дипломы ребятам с особыми образовательными потребностями