Лукашенко: такого межконфессионального мира ни в одной стране нет

В Беларуси представители многих религий живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. Наша этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих, особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал Президент на встрече с представителями религиозных конфессий во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новейшей истории белорусская земля не знала разногласий и преследований на почве вероисповедания, национальному и расовому признаку. Наша страна всегда открыта для тех, кто приходит с добром и подставляет плечо попавшим в беду. Сосуществование разных религий не противоречит глубинным ценностям белорусского народа. С давних времен мы живем на этой земле, в годы Великой Отечественной бок о бок боролись с врагом, отстаивая свободу и независимость. Неслучайно в нашей стране существует традиция совместной межрелигиозной молитвы именно о мире. Белорусы дорожат миром, это сверхценность для всех народов – подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще одна тема, которая в последнее время меня волнует и которой я живу, когда думаю о нашем религиозном развитии, межконфессиональном развитии. Вы знаете, что мы в этом году, я думаю, закончим приводить в порядок нашу православную святыню – Жировичский монастырь, храмы, поселения. Я хотел бы, чтобы это было прекрасным центром православия. В связи с этим я предлагаю и обещаю, если вы примете решение, мы должны нашим религиям, которое у нас существует, создать соответствующие центры. Но если католики примут соответствующие решения, что у них где-то там Будславская церковь или какие-то другие. Они там сделают этот центр, но он должен быть просторным, никто никому мешать не должен, он должен быть доступен для верующих – государство готово подставить свое плечо точно так, как православию. Если у мусульман хотелось бы, чтобы такое место нашлось, у иудеев и так далее, мы обязательно поможем.

Понимаете, храмов много. Но должен быть наиважнейший храм, святыня, куда будут приходить люди не только из Беларуси, не только наши соседи, но и из дальнего зарубежья. Поэтому подумайте и внесите предложения. Мы вместе с обществом, нашим народом, думаю, что он поддержит такую идею. Создадим такие центры притяжения наших верующих, к какой бы конфессии они ни принадлежали. Вы все одинаково дороги для государства, для меня. И я буду делать все для того, чтобы вы, как сегодня, жили в мире и согласии, чтобы вы не смотрели косо друг на друга. У нас хорошие сложились отношения, мир межконфессиональный, как я вам сказал. И знаете, это для меня определенная гордость. Я везде об этом говорю. Потому что такого мира ни в одной стране нет. И мы это должны закрепить этими святынями.

В целом за круглым столом состоялся открытый и доверительный разговор о нашем общем доме, мире, сохранении семейных и традиционных ценностей. К слову, все они закреплены, в том числе в Конституции страны, а многие из них с одобрения и с подачи тех конфессий, которые представлены в Беларуси.