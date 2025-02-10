Лукашенко: все конфессии в Беларуси живут в мире. Это удивительно даже для так называемых цивилизованных стран

Белорусская этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих. Особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал наш Президент на встрече с представителями религиозных конфессий. Во Дворце Независимости 10 февраля говорили не столько о политике, сколько о сохранении традиций, духовных ценностей и создании новых возможностей для верующих, в частности что еще необходимо сделать для развития межконфессионального мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конкретные идеи озвучил наш Президент. Александр Лукашенко предложил создать в Беларуси центры притяжения для представителей всех религий. Например, для православных верующих из разных стран такой объединяющей святыней мог бы стать Жировичский монастырь. В целом за круглым столом состоялся открытый и доверительный разговор – об общем доме, мире, сохранении семейных и традиционных ценностей. К слову, все они закреплены в том числе в Конституции нашей страны, не без участия тех конфессий, которые представлены в Беларуси. А их в нашей стране зарегистрировано 25.

Мощная связь государства, представителей религиозных сообществ и национальных объединений помогает сохранять единство на нашей земле. Вера как фундамент традиционного становления Беларуси. Репортаж политического обозревателя Евгения Пустового.

Все конфессии за одним столом 10 февраля собрались в белорусском Дворце Независимости. Такая картинка очень контрастирует с мировым мейнстримом. В то время когда некоторые центры сил пытаются доминировать за счет религиозного разделения, Беларусь была и остается страной межконфессионального дискурса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам очень повезло, что в своей новейшей истории белорусская земля не знала разногласий, преследований по религиозному, национальному, расовому признаку. Все конфессии живут здесь в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. В наши дни это удивительно для многих, в том числе так называемых цивилизованных, стран. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского общества, сплотило и закалило белорусскую нацию. Мы всегда открыты для тех, кто приходит к нам с добром. Так будет всегда. На Ближнем Востоке сейчас так.