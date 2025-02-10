Лукашенко: сосуществование в Беларуси христианства, ислама, иудаизма и других религий сплотило и закалило нас

В Беларуси представители многих религий живут в атмосфере взаимного уважения, мира и согласия. Наша этноконфессиональная модель уникальна и может стать примером для многих, особенно для так называемых «цивилизованных» стран. Это констатировал Президент на встрече с представителями религиозных конфессий во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В новейшей истории белорусская земля не знала разногласий и преследований на почве вероисповедания, национальным и расовым признакам. Сосуществование христианства, ислама, иудаизма и других религий, основы которых не противоречат глубинным ценностям белорусского народа, сплотило и закалило нацию – подчеркнул Александр Лукашенко. Беларусь всегда открыта для тех, кто приходит с добром и подставляет плечо попавшим в беду.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы помогаем людям, попавшим в беду, прежде всего беженцам. При этом, не жалея собственной жизни, готовы дать решительный отпор врагу. Так бывало не раз в нашей тысячелетней истории. 2025 год – год Великой Победы. И мы хорошо знаем, что во время Отечественной войны нашу землю защищали представители различных вероисповеданий. Мы вместе победили фашизм и обрели мир, скрепленный кровью многих народов. И очень этим миром дорожим. Неспроста в Беларуси существует традиция совместной межрелигиозной молитвы именно о мире. Я всегда говорю: мир – это сверхценность для всех народов. Нам важно этот мир сберечь.

В стране сегодня сложилась уникальная этноконфессиональная модель, которая могла бы стать примером для многих. Мы вместе – власти, представители всех конфессий – вывели общую формулу: уважение, понимание, согласие. Наш народ привык жить именно так и даже не представляет себе, жизни по-другому. Мы с болью в сердце видим, до чего дошла ситуация в Украине, например. Нас тоже пытались раскачать в 2020 году, и в том числе по религиозным вопросам. Неслучайно один из сильнейших информационных ударов был нанесен именно по священнослужителям. Сложно переоценить плоды вашего служения на ниве укрепления традиционных ценностей (сейчас уже немножко попроще, когда за океаном очумелые в чувства пришли). Вы возводите незримый, но от того не менее надежный духовный щит между добром и злом. И в дальнейшей совместной работе мы будем опираться на семейные, духовные ценности и сообща воспитывать детей. Любовь к Родине начинается с ребенка: с любви к семье, своему дому, своему городу, храму. Иначе превратимся в Иванов, не помнящих родства своего.

Для укрепления межконфессионального мира глава государства предложил создать религиозные центры притяжения для верующих. Это должны быть просторные и доступные святыни. В целом за круглым столом состоялся открытый и доверительный разговор об общем доме, мире, сохранении семейных и традиционных ценностей. К слову, все они закреплены, в том числе в Конституции страны, а многие из них – с одобрения и с подачи тех конфессий, которые представлены в Беларуси.