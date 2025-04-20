Правильные ценности начинаются здесь! Как готовят белорусских педагогов – спросили у Елены Журавлёвой

Любовь к Родине, гордость за ее историю, культуру закладываются в семье, где уважают традиции и чтят память поколений. Однако сейчас традиционные ценности и институт семьи подвергаются испытаниям. Запад ведет агрессивную пропаганду однополых браков и чайлдфри. Существуют ли на законодательном уровне механизмы по защите наших людей и, прежде всего, молодежи от этого пагубного влияния и какую роль здесь играют учреждения образования? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, директором Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа Еленой Васильевной Журавлевой. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Сегодня мы будем говорить о том, что не имеет цены. Это семейные ценности и семейные традиции. Совет Республики уделяет особое внимание вопросам укрепления семьи и популяризации традиционных ценностей. И по инициативе именно Совета Республики, Белорусской православной церкви, в Полоцке уже дважды прошел форум «Разговор о важном». Как вы оцениваете эти встречи и, на ваш взгляд, какой они получат эффект в перспективе?

Елена Журавлева, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

Знаете, мне кажется, это очень своевременные встречи и очень важные, потому что это возможность говорить о семейных ценностях с разных позиций. Очень разумное сочетание представителей государства и представителей духовенства, оно даст абсолютно, я уверена, в этом самый нужный и важный результат. Ведь государство рассматривает семью как основную ячейку нашего общества, и государство заботится, создавая благо для семьи, создавая защиту в семье. А вот духовенство рассматривает семью как маленькую церковь, маленький храм, в котором воспитывается безупречная любовь родительская, детская, духовные устои. В рамках этого форума участие принимают молодые семьи, многодетные семьи. И я думаю, что именно взаимодействие на таком уровне дает возможность еще раз убедиться в том, что нет ничего лучше традиционной, доброй, богатой, большой, многодетной семьи. И я думаю, что от молодежи это все полезно слышать.

Виолетта Шаблинская:

Сейчас традиционные ценности и институт семьи подвергаются испытаниям. Запад ведет агрессивную пропаганду однополых браков и чайлдфри. А как наше государство реагирует на это? Елена Журавлева:

Самым главным законодательным актом, который защищает нашу традиционную семью, является Конституция. Там четко написано, что брак – это союз между мужчиной и женщиной. Что семья, материнство находятся под охраной государства. Славянская история говорит о том, что отец всегда воспитывал и защищал свою семью. А то, что предлагается чайлдфри – это вообще ни о чем. Потому что, понимаете, что такое семья без детей? А семья же для чего создается? Чтобы продолжать род человеческий. А мы, белорусы, толерантный, спокойный, добрый народ. И как же нам не развиваться и не продолжаться в своем роде? Ну и защищать нашу молодежь должны мы, взрослые. Опять-таки, я читала о том, что Генеральная прокуратура внесла предложение о том, что все-таки нужно ввести определенного рода ответственность за распространение информации такого рода. Мы, педагоги и наши выпускники, должны создавать семью, уже находясь в процессе обучения. Условно говоря, свою рабочую семью. Когда мы узнаем о том, что наши выпускники создают впоследствии семью, это дорогого стоит, это говорит о том, что мы работали в этом направлении, мы действительно их подготовили к созданию традиционной семьи и сохранению ценностей. Виолетта Шаблинская:

Вы говорите о подготовке учеников к традиционным семьям, к ценностям, но ведь все еще идет из семьи. То есть если у ребенка в школе или учреждении образования говорят об одном, а в семье совершенно другие взгляды, то идет диссонанс. На ваш взгляд, как создать команду между учителем, студентом и родителями для того, чтобы прийти к одной общей цели?

Елена Журавлева:

У нас есть хороший опыт работы, когда мы приглашаем наших родителей, и мы делимся своими достижениями в семье, пытаемся родителей просвещать в том плане, что сегодня ваши дети, наши дети, они как раз отражение устоя вашей семьи. Мы, родители, всегда призываем к тому, что нужно говорить, разговаривать с детьми, нужно чувствовать детей. И для чего проводится родительское собрание? Не для того, чтобы сказать, что хорошо, а что плохо. Мы как раз ставим больше цель просветить родителей с одной стороны, а с другой стороны – получить обратную связь. Я хочу сказать, что наши дети уже, когда приходят на третий курс, четвертый, когда у них идет преддипломная практика, им приходится работать с родителями их учеников. Я бы сказала, бесценный опыт. Если они поработали, будучи в одной ипостаси, сейчас они пришли учителем уже в класс. Когда наши ребята возвращаются с практики, мы проводим мониторинг, анкетирование. И один из вопросов, они говорят, самая сложная работа – это с родителями. Виолетта Шаблинская:

Несвижский колледж готовит педагогов. А как студенты воспринимают свою будущую профессию? Готовы сеять разумное, доброе, вечное?