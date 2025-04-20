Лукашенко о 80-летии Победы: это очень особый год для Витебщины и для нашей Беларуси

Пасхальная свеча, поздравление верующих со светлым праздником Пасхи и разговор на серьезные темы. Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот светлый праздник, объединяющий миллионы людей по всему миру, отмечают в окружении самых близких. И наш Президент, уже по сложившейся доброй традиции, встречает его вместе со своей большой семьей – нами, белорусами.
Важен этот год для нашей страны еще и с исторической точки зрения. 80 лет со дня Великой Победы. Витебская область – регион, который в годы страшной войны понес колоссальные потери.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы и сейчас, занимаясь доказательствами зверств фашистов в нашей Беларуси, занимаемся выявлением фактов геноцида белорусского народа. И, знаете, очень много мест захоронений находим на Витебщине. Поэтому это очень-очень особый год для Витебщины, для нашей Беларуси. И мы фактически делаем первые шаги по празднованию этой Великой Победы уже сегодня. Днями мы продолжим эти празднества под Сталинградом, на Волгоградской земле. С Президентом России мы договорились, там встретимся, поговорим с молодежью, отдадим дань уважения тем героям, которые сражались на Волге. Затем – парад в Москве, в Беларуси. И до Дня Независимости мы будем отдавать дань уважения тем, кто принес нам эту жизнь.