Лукашенко о 80-летии Победы: это очень особый год для Витебщины и для нашей Беларуси

Пасхальная свеча, поздравление верующих со светлым праздником Пасхи и разговор на серьезные темы. Александр Лукашенко принял участие в пасхальном богослужении в Свято-Покровском храме в Толочине, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот светлый праздник, объединяющий миллионы людей по всему миру, отмечают в окружении самых близких. И наш Президент, уже по сложившейся доброй традиции, встречает его вместе со своей большой семьей – нами, белорусами.

Важен этот год для нашей страны еще и с исторической точки зрения. 80 лет со дня Великой Победы. Витебская область – регион, который в годы страшной войны понес колоссальные потери.