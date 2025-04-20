Вёл огонь из ручного пулемета, поддерживая наступление своего подразделения. «Незабытые истории»

Одной из таких историей поделился наш телезритель.

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Щербаков Дмитрий Семенович (15.02.1924 – 15.04.1985 гг.) родился в деревне Свиридовичи Речицкого района Гомельской области. Поступил на воинскую службу 5 декабря 1943 года, красноармеец, рядовой.

Награжден медалью за Отвагу. В наступательных боях по расширению плацдарма на правом берегу реки Нарев, в районе деревни Заключье (Польша) умело организовал ведение огня из ручного пулемета, поддерживая наступление своего подразделения. Был ранен.

Всего за время войны был трижды ранен. Награжден орденом Славы III степени: 10 мая 1945 года, рискуя собственной жизнью, под градом пуль обеспечивал пушку, которая вела огонь по врагу, боеприпасами. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «За взятие Кенигсберга». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985 года награжден орденом Отечественной войны II степени.