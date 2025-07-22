Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего

Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране геологоразведкой занимается отдельная НПЦ по геологии. Это ведомство в структуре Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отдельно изучают недра и в Академии наук. А вот практическое освоение скважин, доразведка – это уже ответственность «Белоруснефти».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

НПЦ пощупал 7 мест, по-народному говоря, и сказал Ляхову: здесь есть нефть. В противном случае, ну, а зачем, пробурив, передавать ему эти скважины? Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

«Белоруснефть» на баланс их не взяла, ссылаясь на то, что они не перспективны, нефти там нет. Александр Лукашенко:

Ну, а на каком основании «Белоруснефть» не взяла на баланс? Василий Герасимов:

Исходя из их исследований.

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:

Эти скважины, как правило, каждая третья скважина – это мировая статистика – оказывается приточена на нефть или газ. Александр Лукашенко:

А у нас ни одна не оказывается? Александр Ляхов:

Скважины, о которых сейчас идет речь, они все имеют нефтегазопроявления. Но дебет этих скважин и расположение географическое не позволяет получить рентабельную продукцию. Александр Лукашенко:

Это мировая практика? Александр Ляхов:

Это также и мировая практика. Это месторождения, которые имеют запасы менее 100 тысяч тонн. Из такой одной скважины можно организовать добычу в год не более 300-400 тонн. Для этого надо построить соответствующие коммуникации, обустройство и подать эту нефть в нефтесборную инфраструктуру. Практически окупаемости здесь процесса нет. Александр Лукашенко:

Академия наук, научно-практический центр и компания «Белоруснефть» должны работать в одной увязке. У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего.

Если ведомство геологов себе на счет записывает количество пробуренных скважин, то нефтяникам интересна целесообразность использования, чтобы деньги не вылетали как в трубу. Галанов доложил Президенту о том, как выстроена система геологоразведки в Беларуси. Именно настрой Президента помогает двигаться дальше и глубже, главное – целесообразность.

Александр Ляхов:

Строительство новых скважин является залогом роста добычи нефти в стране. И мы практически с результата 1 миллион 645 тысяч тонн за 7 лет поднимаемся до планки более 2 миллионов тонн. Последний раз такой уровень добычи нефти в стране был в 1992-1993 году. В регионе, где нефть добывается более 60 лет, это очень весомый результат. Потому что по классической теории добычи нефти, вначале достигает она пика, потом следует падение, плато, и уже плато заканчивается добычей.