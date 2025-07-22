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Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего

22 июля 2025 17:00
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Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего-2

В стране геологоразведкой занимается отдельная НПЦ по геологии. Это ведомство в структуре Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Отдельно изучают недра и в Академии наук. А вот практическое освоение скважин, доразведка – это уже ответственность «Белоруснефти».

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
НПЦ пощупал 7 мест, по-народному говоря, и сказал Ляхову: здесь есть нефть. В противном случае, ну, а зачем, пробурив, передавать ему эти скважины?

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
«Белоруснефть» на баланс их не взяла, ссылаясь на то, что они не перспективны, нефти там нет.

Александр Лукашенко:
Ну, а на каком основании «Белоруснефть» не взяла на баланс?

Василий Герасимов:
Исходя из их исследований.

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего-6

Александр Ляхов, генеральный директор производственного объединения «Белоруснефть»:
Эти скважины, как правило, каждая третья скважина – это мировая статистика – оказывается приточена на нефть или газ.

Александр Лукашенко:
А у нас ни одна не оказывается?

Александр Ляхов:
Скважины, о которых сейчас идет речь, они все имеют нефтегазопроявления. Но дебет этих скважин и расположение географическое не позволяет получить рентабельную продукцию. 

Александр Лукашенко:
Это мировая практика? 

Александр Ляхов:
Это также и мировая практика. Это месторождения, которые имеют запасы менее 100 тысяч тонн. Из такой одной скважины можно организовать добычу в год не более 300-400 тонн. Для этого надо построить соответствующие коммуникации, обустройство и подать эту нефть в нефтесборную инфраструктуру. Практически окупаемости здесь процесса нет.

Александр Лукашенко:
Академия наук, научно-практический центр и компания «Белоруснефть» должны работать в одной увязке. У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего.

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего-8

Если ведомство геологов себе на счет записывает количество пробуренных скважин, то нефтяникам интересна целесообразность использования, чтобы деньги не вылетали как в трубу.

Галанов доложил Президенту о том, как выстроена система геологоразведки в Беларуси.

Именно настрой Президента помогает двигаться дальше и глубже, главное – целесообразность.

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего-10

Александр Ляхов:
Строительство новых скважин является залогом роста добычи нефти в стране. И мы практически с результата 1 миллион 645 тысяч тонн за 7 лет поднимаемся до планки более 2 миллионов тонн. Последний раз такой уровень добычи нефти в стране был в 1992-1993 году. В регионе, где нефть добывается более 60 лет, это очень весомый результат. Потому что по классической теории добычи нефти, вначале достигает она пика, потом следует падение, плато, и уже плато заканчивается добычей.

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего-12

В стране найдено 96 месторождений нефти. Новые перспективные открыли в 2024 году вблизи деревни Заозерье в Гомельской области. Еще геологоразведчики отправились на север. Ищут не только нефть, а в целом все полезное для нашей экономики.

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего-14

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
В ходе бурения параметрических скважин оценивается весь комплекс минерального составляющего данной территории, и в дальнейшем данные скважины будут буриться и на других слабо изученных территориях Республики Беларусь, тем самым создавая основы для научного обоснования дальнейших геолого-разведывательных работ в той или иной сфере.

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# Нефть в Беларуси # Александр Лукашенко # Виктор Галанов # Василий Герасимов # Александр Ляхов # Евгений Пустовой

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