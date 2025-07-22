В Беларуси уборка зерновых продолжается и ночью

Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Аграрии используют буквально каждый погожий час без дождя, чтобы продолжить уборку. Работы в поле ведутся, пока позволяет погода, даже в темное время суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой подход позволит ускориться в условиях сжатых сроков и минимизировать потери зерна. Зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 11 % площадей, намолочено более 920 тысяч тонн зерна. Минская область – одна из самых урожайных в стране. Здесь уже намолотили более 200 тысяч тонн зерна, и обороты страда только набирает. Регион ждет и в этом году увесистый каравай.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:

Урожайность сегодня в среднем более 46 центнеров с гектара. За последние дни урожайность у нас в среднем за день по области составляет от 47 до 55-70 центнеров, в зависимости от района и участков. Думаю, что средняя урожайность у нас немножко подрастет, потому что остались лучшие хлеба. Остались все участки, на которых технологически, в принципе, выполняли все функции, они сегодня просто подходят к своему этапу.