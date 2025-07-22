В Беларуси уборка зерновых продолжается и ночью

Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Аграрии используют буквально каждый погожий час без дождя, чтобы продолжить уборку. Работы в поле ведутся, пока позволяет погода, даже в темное время суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уборочная кампания в Беларуси набирает темп. Аграрии используют буквально каждый погожий час без дождя, чтобы продолжить уборку. Работы в поле ведутся, пока позволяет погода, даже в темное время суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой подход позволит ускориться в условиях сжатых сроков и минимизировать потери зерна. Зерновые и зернобобовые культуры убраны более чем с 11 % площадей, намолочено более 920 тысяч тонн зерна. Минская область – одна из самых урожайных в стране. Здесь уже намолотили более 200 тысяч тонн зерна, и обороты страда только набирает. Регион ждет и в этом году увесистый каравай.
Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома:
Урожайность сегодня в среднем более 46 центнеров с гектара. За последние дни урожайность у нас в среднем за день по области составляет от 47 до 55-70 центнеров, в зависимости от района и участков. Думаю, что средняя урожайность у нас немножко подрастет, потому что остались лучшие хлеба. Остались все участки, на которых технологически, в принципе, выполняли все функции, они сегодня просто подходят к своему этапу.
Культуру стараются убирать аккуратно, чтобы как можно больше оказалось в закромах. Все, что намолотили комбайны, тут же увозят на сушильный комплекс машины. Озимого ячменя осталось убрать немного. На очереди другие культуры. Белорусские аграрии уже приступили и к уборке рапса – почти 7 % площадей от плана пройдено. Намолочено на зерно без малого 56,5 тысячи тон этой культуры.