Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2026 году

Наумова о важности помощи нуждающимся: ты в один день можешь оказаться в трусах – помогайте людям

«И там, где мы бывали, к сожалению, гибли мои коллеги – военные корреспонденты. И, наверное, единственное, что меня оберегает, это не РЭБ, определитель дронов и бронежилет. Это действительно, знаешь, вот это, наверное, что сделаны вот эти добрые дела».