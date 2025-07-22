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Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2026 году

22 июля 2025 19:57
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Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2026 году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство определило, как белорусы будут отдыхать и работать в 2026 году-2

Помимо традиционно нерабочих дней, в следующем году длинные выходные будут и в апреле. Согласно документу, рабочий день 20 апреля, (понедельник перед Радуницей) переносится на субботу, 25 апреля. И таким образом белорусы получат четыре выходных подряд: 18, 19, 20 и 21 апреля.

# Праздники

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