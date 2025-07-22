Лукашенко задал неудобные вопросы ответственным за нефтедобычу: руководителя я уже предупреждал!

Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тему широко обсуждали в 2024 году, тогда же была поставлена задача активнее искать залежи и получать ощутимые результаты. Сейчас же часть скважин неэффективны или законсервированы. А часто и вовсе вместо нефти вода. На это 22 июля также обратил внимание глава государства. Компетенций для добычи «черного золота» в стране хватает. Объемы растут, но не так быстро, как хотелось бы. Ведь в развитие отрасли вкладываются большие деньги. В Беларуси нефть в промышленных масштабах добывают уже 60 лет. Объемы впечатляли – до 8 миллионов тонн. Но в 2016 году был зафиксирован рекордный минимум по добыче «черного золота». Тогда бурение скважин увеличили в 2,5 раза, что обеспечило дополнительно 20 тысяч тонн нефти каждый год. В 2024-м в Беларуси показали уже рекордный за последние 29 лет максимум – 1 миллион 938 тысяч тонн нефти. Сейчас цель – выйти на 2 миллиона. Можем больше, уверен Президент. Резервы есть, и запасы нефти в Беларуси еще не исчерпаны. Чтобы находить богатые месторождения, необходимо объединить усилия ученых, геологов и нефтяников. Александр Лукашенко ждет большей практической отдачи при исследовании недр на наличие в них полезных ископаемых.

Как отметил сегодня Александр Лукашенко: в Беларуси нет «неважных отраслей», а собственная нефтедобыча играет ключевую роль в энергетической безопасности страны. Значимость «черного золота» трудно переоценить, поскольку оно является ключевым сырьем для нефтеперерабатывающей промышленности. Сегодня на Мозырском НПЗ и Новополоцком «Нафтане» производят более полутысячи видов нефтехимической и химической продукции. Это различные виды топлива (бензин, дизель, керосин). Даже реактивное топливо, необходимое для авиации. Смазочные материалы, растворители, а также сырье для нефтехимической промышленности, например пластик и резина. Еще при добыче нефти получают попутный газ, который перерабатывают для использования АЗС. В Беларуси более тысячи нефтяных скважин, из которых более 880 эксплуатируются. Промышленная добыча углеводородов по-прежнему сосредоточена в районе Припятского прогиба. Это Гомельская и Могилевская области. Одним из перспективных считается Светлогорский район. Здесь находится более 20 нефтяных месторождений, 993 скважины. Большая часть запасов трудно извлекаемая. Проще говоря, наша нефть залегает очень глубоко: от 2 до 4 километров.

А Предречицкая скважина № 1 и вовсе почти 7 километров (для сравнения, практически столько в длину весь проспект Дзержинского в Минске). Бурение этой скважины заняло 901 день. А самая молодая рекордсменка по глубине – Речицкая (бурение завершили около 4 месяцев назад), и глубина почти 4 километра. Для сравнения: в России богатые месторождения часто залегают на глубине от одного километра. Поэтому, как сказал сегодня наш Президент, белорусским нефтяникам придется «не раскачиваться, а бурить». Цены на полезные ископаемые постоянно растут. Поэтому необходимо эффективно использовать то, что буквально лежит под ногами. Как найти белорусскую нефтяную жилу? В тему углубился политический обозреватель Евгений Пустовой.

Белорусская экономика открытая, но в то же время самодостаточная. Санкции нас не разрушили, мы сохранили и модернизируем индустриальные и аграрные компетенции и создаем экономику знаний и инноваций, но развитие увязано и с наличием сырья. Беларуси не страшна углеводородная ловушка, но нефть для собственных нужд в родных недрах – это идеальное сочетание.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я полагаю, что никому из присутствующих не надо объяснять важность этого вопроса для нашей страны, даже без учета сложившейся внешнеэкономической ситуации. При том я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень серьезно обсуждали проблему. И это не только нефть и газ. Поставлена задача найти, дать серьезный ответ на существующие вопросы.

Нефтедобычу в стране обсудили год назад на таком же высоком уровне. Были даны поручения. Сегодня к Президенту пришли с отчетами, что называется, промежуточный контроллинг. Основное месторождение нефти Беларуси находится в Гомельской области. На Припятском прогибе добыча началась с середины 60-х годов прошлого века. Золотое время по добыче черного золота было при Союзе. Тогда доставали из недр по 8 миллионов тонн в год. Сейчас в четыре раза меньше – и это уже рекорд.

Александр Лукашенко:

Я уже как-то говорил, что ума хватило тогда у руководителей Беларуси, но правда, не будем их осуждать и обсуждать. Тогда были такие времена, мы очень много выкачали нефти, которая у нас была, не знаю зачем, и поставили что на внутренний, что на внешний рынок. Но в связи с истощением крупных и средних месторождений последовало снижение объема, я это видел, и до 2016 года мы снизились, ну, миллион шестьсот где-то там, по-моему, мы добывали нефти, я видел, что идет вот это падение. И тогда уже, так сказать, волевым образом была поставлена задача перед руководителем нашей компании выходить на 2 миллиона тонн как минимум.

На этом графике динамика роста нефтедобычи, но Президент не уверен, что все сделано до конца. За 10 лет ежегодное бурение скважин увеличили в 2,5 раза. А в правительстве подготовили план-график по геологоразведке. Но глава государства все это ставит под сомнение. Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий. Смысл работы всей поисковой пирамиды и правильного процесса обсуждали несколько часов. Глава государства задал ряд неудобных вопросов.