Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения

Нефтегазоносные перспективы Беларуси, работа в связке Минприроды, ученых и «Белоруснефти», а также энергетическая безопасность страны. Эти вопросы звучали в ходе сегодняшнего совещания у главы государства. По его итогам Александр Лукашенко поставил нефтяникам ряд задач: наращивать разведку и осваивать новые месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента интересовали проблемы отрасли, влияющие на объемы добычи полезных ископаемых. Александр Лукашенко скептически отнесся к плану-графику правительства о проведении геологоразведочных работ, он рассчитан до 2030 года – сроки затянуты, подчеркнул глава государства. Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий.

Кадровый вопрос Александр Лукашенко затронул в разговоре о деятельности научно-производственного центра по геологии. Здесь в штате свыше 800 человек. Они занимаются поиском новых месторождений на слабо изученных (в контексте наполненности недр) территориях. Галанов доложил Президенту о том, как выстроена система геологоразведки в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я хочу еще раз подчеркнуть, что мы очень серьезно обсуждали проблему. И это не только нефть и газ, это и другие наши запасы минеральные. На сегодняшний день в Беларуси открыты 5 крупных и средних месторождений нефти и 91 месторождение мелкое и очень мелкое, ну как вы это характеризуете. Большая часть из которых – это наше советское наследие. Общемировая практика такова. Для обеспечения максимальной эффективности геологоразведочных работ в первую очередь начинают добычу с крупных по величине запасов, переходя к более мелким.

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Последние 10 лет выявляются мелкие и очень мелкие месторождения, но вместе с тем, с учетом того, что технологии в отрасли нефти и газодобычи не стоят на месте, есть перспектива, что в ближайшие 5-10 лет ситуация в связи с технологическим прогрессом может в корне измениться, и данные месторождения могут выйти уже на рентабельную добычу. Задача, которая сегодня стоит перед Минприроды и перед Научно-производственным центром по геологии, заключается в том, чтобы выявить эти новые месторождения на слабо изученных территориях, создать этот геологический фонд информации, которая в последующем может быть использована с целью увеличения добычи нефти и газа.