В эти дни Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по теннису. Поспорить за титул и награды в Минск прибыли практически все сильнейшие мастера ракетки Беларуси, а также гости из России, Узбекистана и США, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе вторника значились поединки первого круга одиночного и парного разрядов. Эвелина Ласкевич и Анна Кубарева в утренней сессии смогли успешно завершить свои матчи и прошли во второй круг основы. Алена Фалей провела на кортах почти два часа. Пятой ракетке внутреннего рейтинга противостояла Злата Соврасова. Фалей одержала победу со счетом 7:5, 6:4 и продолжит борьбу за титул.

Андрей Ахрамейко, главный судья соревнований:

У нас, согласно регламенту, в чемпионате Беларуси среди взрослых по мужчинам и женщинам имеют право играть участники, кому исполнилось на момент начала турнира 14 лет. Поэтому 14, 16, 18-летние юниоры также играют, и для них это хороший уровень. Это хороший опыт, потому что некоторые из них играют с сильными игроками, проверить свои силы, сравнить, себя показать. Если брать ведущих, для них в любом случае какая-то подготовка, потому что они дальше едут играть в профессиональные турниры.

В мужской части сетки Егор Герасимов успешно продвигается вперед, а вот Илья Ивашко после первого круга снялся по медицинским показаниям. Победитель зимнего первенства Эрик Арутюнян смог добыть себе первые победные баллы и также продолжит борьбу на турнире. Финальные поединки состоятся в субботу, определятся чемпионы в одиночном, парном разрядах и миксте.