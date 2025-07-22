Большинство британцев обеспокоены ростом цен на продукты

Британцам придется затягивать пояса. Продуктовая инфляция в Соединенном Королевстве снова ускорилась, достигнув в этом месяце самого высокого уровня с января 2024 года – 5,2 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом в июне она еще составляла 3,6 %. По мнению аналитиков, к концу 2025 года средние расходы домохозяйств на продукты питания, которые сейчас составляют более 5 тысяч фунтов стерлингов в год, могут вырасти еще на 300 фунтов. Новые социологические опросы показывают, что почти две трети граждан обеспокоены ростом цен на продукты. Чтобы минимизировать последствия подорожания, британцы начали менять свои пищевые привычки и отказываться от прежних благ.