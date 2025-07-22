«Под 4% на товары белорусского производства» – рассказываем о льготном кредитовании
Жизнь под процент. Что делать, когда кажется, что выхода нет? Как вернуть контроль над своими финансами и не дать долгам, рассрочкам, кредитам завладеть нашей судьбой?
Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Когда у человека не хватает на что-то и у него мало денег, то и банк ему, получается, не поможет. Он может отказать в выдаче кредита. А у кого и так хватает, и дадут кредит – ему кредиты не нужны.
Виктор Агеев, директор департамента кредитования населения:
Нельзя говорить со стопроцентной уверенностью. Потому что применительно к нашему банку «Беларусбанк», мы выполняем еще и социальную функцию. Есть в нашем государстве и льготные кредиты. Те же льготные кредиты на жилье. Которые как раз таки и затрагивают тех граждан, которые действительно не могут взять коммерческий кредит, не имеют больших сбережений. Государство с помощью банка либо через банк помогает человеку просто приобрести жилье, в котором будет жить его семья.
Ольга Бурлакова:
Вкратце какие критерии? То есть какой-то доход на семью, наличие собственного жилья – это как бонус.
Виктор Агеев:
Наличие, отсутствие жилья.
Ольга Бурлакова:
Опять же, дети малолетние или родственники на иждивении?
Виктор Агеев:
Да, эти параметры есть. Просто если их всех перечислять – в принципе, они в законодательстве предусмотрены. Очень большое количество людей – жителей нашей страны – воспользовались именно льготными кредитами, не говоря о них какого-то негатива. Это позволило им приобрести, обустроить жилье. В принципе, скажем так, если продолжать дальше, то государство, заботясь об этих гражданах, помогает им погашать эти кредиты. Это очень большая масса людей. Поэтому здесь кредит воспринимается именно как помощь – это касается жилья. Такие же аналогичные кредиты есть на потребительские нужды. Вот мы второй год выдаем кредит под 4 % на товары белорусского производства. Перечень достаточно большой – это для обустройства жилья, проведения ремонтов.
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