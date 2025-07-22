«Под 4% на товары белорусского производства» – рассказываем о льготном кредитовании

Жизнь под процент. Что делать, когда кажется, что выхода нет? Как вернуть контроль над своими финансами и не дать долгам, рассрочкам, кредитам завладеть нашей судьбой? Об этом и не только поговорили c гостями в студии ток-шоу «Точки над «i». Ольга Бурлакова, ведущая:

Когда у человека не хватает на что-то и у него мало денег, то и банк ему, получается, не поможет. Он может отказать в выдаче кредита. А у кого и так хватает, и дадут кредит – ему кредиты не нужны.

Виктор Агеев, директор департамента кредитования населения:

Нельзя говорить со стопроцентной уверенностью. Потому что применительно к нашему банку «Беларусбанк», мы выполняем еще и социальную функцию. Есть в нашем государстве и льготные кредиты. Те же льготные кредиты на жилье. Которые как раз таки и затрагивают тех граждан, которые действительно не могут взять коммерческий кредит, не имеют больших сбережений. Государство с помощью банка либо через банк помогает человеку просто приобрести жилье, в котором будет жить его семья. Ольга Бурлакова:

Вкратце какие критерии? То есть какой-то доход на семью, наличие собственного жилья – это как бонус. Виктор Агеев:

Наличие, отсутствие жилья.