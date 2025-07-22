За шесть месяцев 2025-го рост добычи нефти в Беларуси составил 4,5%

Нефтегазоносные перспективы Беларуси, работа в связке Минприроды, ученых и «Белоруснефти», а также энергетическая безопасность страны. Эти вопросы звучали в ходе сегодняшнего совещания у главы государства. По его итогам Александр Лукашенко поставил нефтяникам ряд задач: наращивать разведку и осваивать новые месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президента интересовали проблемы отрасли, влияющие на объемы добычи полезных ископаемых. Александр Лукашенко скептически отнесся к плану-графику правительства о проведении геологоразведочных работ, он рассчитан до 2030 года – сроки затянуты, подчеркнул глава государства. Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий. Вопрос экономической целесообразности в ходе совещания звучал неоднократно. Сегодня затраты на геологоразведку выросли более, чем в два раза, но отдача есть. За 6 месяцев 2025 года объем добываемой нефти с приростом к уровню прошлого – более 4,5 %.