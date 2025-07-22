За шесть месяцев 2025-го рост добычи нефти в Беларуси составил 4,5%

Нефтегазоносные перспективы Беларуси, работа в связке Минприроды, ученых и «Белоруснефти», а также энергетическая безопасность страны. Эти вопросы звучали в ходе сегодняшнего совещания у главы государства. По его итогам Александр Лукашенко поставил нефтяникам ряд задач: наращивать разведку и осваивать новые месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президента интересовали проблемы отрасли, влияющие на объемы добычи полезных ископаемых. Александр Лукашенко скептически отнесся к плану-графику правительства о проведении геологоразведочных работ, он рассчитан до 2030 года – сроки затянуты, подчеркнул глава государства.
Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий.
Вопрос экономической целесообразности в ходе совещания звучал неоднократно. Сегодня затраты на геологоразведку выросли более, чем в два раза, но отдача есть. За 6 месяцев 2025 года объем добываемой нефти с приростом к уровню прошлого – более 4,5 %.
Илья Икан, председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии:
Сегодня это хорошее подспорье не только для Гомельской области, потому что основная зарегистрированная, скажем так, субъект хозяйствования «Белоруснефть» находится в Гомельской области, но и в целом для Республики Беларусь. Потому что вся добываемая нефть, а в этом году мы планируем добыть чуть больше двух миллионов тонн, перерабатывается на белорусских НПЗ, в частности на Мозырском НПЗ. И мы всегда можем сравнить то качество нефти, которое добывается в Беларуси, я вам скажу, что она легче, чем российская, более качественная. Там больше выход светлых нефтепродуктов. И плюс развитие и обучение наших специалистов позволяет «Белоруснефти» уверенно выходить на мировые рынки услуг.
Кадровый вопрос Александр Лукашенко затронул в разговоре о деятельности научно-производственного центра по геологии. Здесь в штате свыше 800 человек. Они занимаются поиском новых месторождений на слабо изученных (в контексте наполненности недр) территориях.
Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения.