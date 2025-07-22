Наумова о работе с молодёжью: они не тупые суслики, которых можно провести вокруг пальца

Григорий Азаренок, СТВ: Еще один момент хотел с тобой обсудить. Он касается именно работы с молодежью, воспитания молодежи. Ты непосредственно работаешь с коллективами, с силовыми структурами, которые этим занимаются. Вот что надо делать еще? Как находить подход? Как разговаривать сейчас? Даже пособия такие, собственно, сделала. Но, тем не менее, большая государственная структура, условно, молодежные организации, еще что-то. У этой штуки есть преимущества. Это большие бюджеты, большие охваты, возможность прийти в каждую школу. Но есть и недостатки. Это бюрократия. Где-то лектор-инструктор хороший горит этим, а кто-то делает это для галочки. Как максимальную пользу извлекать? Как избавляться от бюрократизма? Как по-живому это делать, находить среди детей самых-самых ярких, талантливых, умных, давать им дорогу, но при этом так, чтобы у них корона не выросла сразу...

Марьяна Наумова, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

На самом деле это правда очень сложно. Это работа с молодежью, где у нас во многом выстроена вот эта вот отчетность. И это в целом есть не только в работе с молодежью, это есть и в армии. Чего уж греха таить. Вот эти фотоотчеты, видеоотчеты для руководства, чтобы все посмотрели. Ах, у нас работа выполнена ярко, красиво, хорошо. Флаг водрузили, гимн спели, что-то там провели и так далее. Я просто много общаюсь с молодежью, они говорят, нам это очень резко навязали. Мы и так любим свою страну, мы готовы водружать этот флаг каждый день, петь гимн России. Но если бы это взращивалось с самого детства, это было бы логично, понятно и нормально. Но когда тебе резко вываливают просто все, что ты должен делать, быть таким патриотично настроенным. Каждый день у нас такое мероприятие, фото-, видеоотчет. Конечно, это молодежь очень сильно напрягает, они не тупые суслики, которых можно провести вокруг пальца. Это умные люди, думающие, у которых сейчас есть доступ ко всей информации, в том числе и к информации от иноагентов, вражеских всяких изданий и так далее, потому что у нас как раз в инфополе совсем голяк, например, разъяснения каких-то, знаешь, очень острых тем, касаемо какой-то там коррупции, каких-то чиновников, 90-х годов и так далее. У нас этих тем очень боятся, но я считаю, что с молодежью нужно выстраивать честный диалог, не бояться этих острых тем, не бояться неудобных тем, а в нужном правильном русле рассказывать им об этом, о каких-то таких ситуациях. Потому что люди, дети, они очень чувствительны к этому. Если ты будешь рассказывать им о чем-то с открытым сердцем, честно признавая какие-то проблемы, какие-то трудности, они будут идти на контакт и диалог. Поэтому самое главное – это выстраивать честный, справедливый диалог с молодежью, убирать вот этих конъюнктурщиков, тех, кто делают все ради отчета. Да, может быть, надо потрудиться поискать, но найти каких-то людей, которые горят этим и готовы работать, впахивать и делать все качественно, хорошо, не для отчета. Это работа вдолгую во всех направлениях, касаемо изданий различных, книг, листовок, комиксов, правильных фильмов, правильной телепередачи, радио, военно-патриотических клубов, сборов и так далее.