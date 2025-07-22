Галанов доложил Президенту о том, как выстроена система геологоразведки в Беларуси

Александр Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения. Президент провел совещание по вопросам добычи углеводородного сырья. Тему широко обсуждали в 2024 году, тогда же была поставлена задача более интенсивно осваивать собственные месторождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: надо не раскачиваться, а бурить с умом и с внедрением новых технологий.

Правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ. Однако, как отметил глава государства, сроки затянуты. Что касается увеличения объемов добычи, положительные подвижки есть. Начиная с 2016 года, когда был зафиксирован рекордный минимум по добыче «черного золота», ежегодное бурение скважин увеличено в 2,5 раза, что обеспечивает в среднем плюс 20 тысяч тонн нефти в год.

Александр Лукашенко спросил про семь скважин, которые были разработаны учеными, но от которых «Белоруснефть» отказалась: в чем причина?

О том, как выстроена система геологоразведки – главе государства доложил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Галанов. Так, научно-производственный центр по геологии проводит начальные поиски и формирует обоснования для дальнейшего бурения, после передает скважины «Белоруснефти».

Виктор Галанов, заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

За весь период последних десятилетий порядка 14 скважин передано «Белоруснефти» в промышленную эксплуатацию. По всем по ним проведены работы, определенные запасы и переданы они «Белоруснефти» для дальнейших исследований и промышленной эксплуатации. Вместе с тем, семь, которые остались на сегодня на балансе НПЦ, они малопродуктивные, то есть в них нефть есть, но экономические эффекты от них отрицательные будут. И поэтому на сегодня они выполняют научную цель и научную задачу. Исходя из тех данных, которые мы получили в результате бурения этих скважин, мы прогнозируем дальнейшее региональное изучение в этой местности. Эти скважины, которые малопродуктивные, остаются на нашем балансе и выполняют цель научных исследований. В перспективе мы на сегодня комплексом геофизических исследований определяем 14 дополнительных скважин, которые могут нам дать прирост запасов нефти на ближайшую пятилетку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Которые вы еще пощупаете?

Виктор Галанов:

Да, мы их еще пощупаем, проведем по ним полный комплекс исследований. Это бурение, это геофизические исследования.

Как отметил Президент, в Беларуси нет не важных отраслей. Собственная нефтедобыча – это не только одно из существенных звеньев энергетической безопасности, но и сырье для экспортной продукции с высокой добавленной стоимостью.