Новости по тегу #Виктор Галанов

Вопрос создания единой карты минерально-сырьевой базы стал ключевым на очередной сессии Межправительственного совета по разведке, использованию и охране недр СНГ. В Минске собрались более 100 экспертов из семи стран.
Президент требует нарастить геологоразведку, а также уточняет у специалистов, по каким принципам выбирают скважины для разработки. «У нас не столько много нефти, страна компактная, поэтому делиться тут нечего», – считает глава государства.
Нефтегазоносные перспективы Беларуси, работа в связке Минприроды, ученых и «Белоруснефти», а также энергетическая безопасность страны. Эти вопросы звучали в ходе сегодняшнего совещания у главы государства.
Правительство подготовило план-график проведения геологоразведочных работ. Однако, как отметил глава государства, сроки затянуты.
Всего за четыре месяца удалось выполнить довольно широкий список работ, невзирая на неблагоприятные погодные условия.
Всего в Беларуси выявлено более 50 видов полезных ископаемых. Однако исследователи недр не намерены на этом останавливаться и продолжат работы в поисках подземных богатств.
В текущем году рассчитываем на небольшое увеличение добычи, – поделился замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси.
Если говорить про перспективные скважины, не основные, то период может исчисляться от года и выше.
Припятский прогиб – основной кладезь нефтяного сырья для Республики Беларусь. Там на сегодня разведано 97 месторождений, из них добывается только 62.
В нем участвуют представители государственных органов, бизнесмены, эксперты в сфере природопользования. Не случайно местом встречи выбрали Гомельскую область. Там сосредоточены основные запасы нефти, калийной и каменной соли.
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