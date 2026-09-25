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Новости по тегу #Виктор Галанов

Страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы
25 сентября 2026 06:09

Страны СНГ создадут единую карту минерально-сырьевой базы

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего
22 июля 2025 17:00

Лукашенко: Академия наук, НПЦ и «Белоруснефть» должны работать в одной увязке – делиться тут нечего

Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения
22 июля 2025 13:30

Лукашенко требует от нефтяников наращивать разведку и осваивать новые месторождения

Галанов доложил Президенту о том, как выстроена система геологоразведки в Беларуси
22 июля 2025 10:48

Галанов доложил Президенту о том, как выстроена система геологоразведки в Беларуси

Как белорусов привлекают к участию в мероприятиях Года благоустройства? Обсудили в Республиканском штабе
28 мая 2025 17:23

Как белорусов привлекают к участию в мероприятиях Года благоустройства? Обсудили в Республиканском штабе

О добыче нефти в Беларуси и новых видах полезных ископаемых. Разговор с Виктором Галановым
20 октября 2024 17:43

О добыче нефти в Беларуси и новых видах полезных ископаемых. Разговор с Виктором Галановым

Галанов: 1 млн 877 тыс. тонн нефти добыли в Беларуси за 2023 год
20 октября 2024 17:41

Галанов: 1 млн 877 тыс. тонн нефти добыли в Беларуси за 2023 год

Сколько времени уходит от бурения нефтяной скважины до получения первого барреля? Ответил Виктор Галанов
20 октября 2024 17:41

Сколько времени уходит от бурения нефтяной скважины до получения первого барреля? Ответил Виктор Галанов

Замминистра природных ресурсов: альтернативы Припятскому прогибу в Беларуси пока нет
20 октября 2024 17:40

Замминистра природных ресурсов: альтернативы Припятскому прогибу в Беларуси пока нет

В Гомеле открылся белорусский инвестиционный форум «Недра-2024»
20 сентября 2024 17:40

В Гомеле открылся белорусский инвестиционный форум «Недра-2024»

Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения
28 октября 2023 11:03

Более 60 тысяч деревьев высадят в Беларуси в рамках единого дня озеленения

В Витебской области благоустроят 27 родников
05 июня 2020 12:46

В Витебской области благоустроят 27 родников