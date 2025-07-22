Наумова о важности помощи нуждающимся: ты в один день можешь оказаться в трусах – помогайте людям

Григорий Азаренок, СТВ: Почему-то даже эти пресловутые рыцарские ордена, которые потом ходили в крестовые походы, их же изначально создавали как такие организации для помощи, типа госпитальеры, которых госпиталя делали. Потом это уже перерождалось в условиях капитализма в способ грабить других, так сказать, военные ордена. Но тем не менее, всегда, всегда, когда все хорошо, все прекрасно, благополучно, ездит транспорт, у тебя есть руки, ноги и хорошее здоровье, всегда надо знать, думать, помнить про тех, у кого этого нет, кто этого лишен, у кого вода по расписанию, по графику, у кого прилет, у кого вот так вот случилось. И просто для себя это надо всегда держать в голове.

Марьяна Наумова, ведущая спецпроекта «Мы Живы» на Первом канале:

Надо понимать просто, что однажды, даже имея деньги, квартиры, машины, ты можешь оказаться в такой ситуации. И будешь ты без денег на карточке, без одежды, с одним пакетом, в трусах и с паспортом, дай бог, если он не сгорел, с разбитым домом. Будешь в пункте временного размещения и просить помощи гуманитарной у кого-либо. Поэтому живите с горячим сердцем, помогайте людям. Если не хватает сил на фронт отправить, в городе, на свою улицу, в своем доме, много и так проблем. У кого-то там крыша течет, у кого-то еще что-то. Есть, конечно, семьи мобилизованных, семьи, кто потерял своих отцов, своих мужей. Да, есть пункты сбора гуманитарной помощи. Куда можно прийти, принести что-то, что есть даже дома. Где-то придут масс-сети, где-то заливают окопные свечи. Открыть свое сердце — это очень просто. Зайти в дом престарелых, зайти в этот приют для животных, купить корм хотя бы один раз, просто понять, что это реально доставляет какое-то удовольствие и очищение твоей души. Я просто понимаю, что, как бы это странно ни звучало, я просто езжу в таких местах, где выжить, правда, очень сложно. И там, где мы бывали, к сожалению, гибли мои коллеги – военные корреспонденты. И, наверное, единственное, что меня оберегает, это не РЭБ, определитель дронов и бронежилет. Это действительно, знаешь, вот это, наверное, что сделаны вот эти добрые дела. Просто от чистого сердца, просто людям, своим людям, безвозмездно, просто вот помогла, что-то сказала, что-то привезла, где-то утешила, где-то обняла. И, наверное, вот эта благодарность людская и какой-то ангел-хранитель, наверное, меня оберегает. И благодаря этому я могу продолжать работать.