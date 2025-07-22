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Более 60% немцев недовольны работой канцлера Фридриха Мерца – соцопрос

22 июля 2025 19:51
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Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца стремительно падает. Согласно данным социологического опроса, более 60 % граждан страны недовольны его работой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И это новый максимальный показатель с момента его вступления в должность.

Особенно сильно недовольство политикой Мерца ощущается на востоке Германии, где оно достигает 74 %. На западе страны уровень недоверия составляет 62 %. Удовлетворены работой Мерца лишь 34 % респондентов.

Напомним, Фридрих Мерц был избран канцлером Германии на досрочных парламентских выборах в мае. Этому предшествовал скандальный распад светофорной коалиции экс-главы правительства Олафа Шольца. При этом новый кабмин во главе с Мерцем продолжает повторять ошибки своего предшественника, загоняя страну в еще больший экономический кризис.

# Международная политика

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