Лучше ошибиться, чем вообще ничего не делать. Лукашенко потребовал от чиновников решительности

Лукашенко: «Нашли формат работы, который будет жить, но только если избежим формализма. А у нас он буйно цветет». Читать здесь .

Новости Беларуси. Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Об этом 10 июня во время семинара-совещания по вопросам работы с населением напомнил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На встрече детально разобрали все актуальные для местной вертикали вопросы. Откровенно поговорить о том, что мешает эффективно работать с людьми на местах, в выставочном центре «БелЭкспо» собрались около семи сотен руководителей.

Военно-политическая обстановка в мире, попытки экономической блокады, информационная накачка – все это Беларусь должна достойно выдержать. А качественная работа местной вертикали – залог взаимопонимания между государством и обществом. С людьми нужно говорить, настаивает глава государства. Время требует от чиновников оперативности и решительности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Запомните, я уже как-то на совещании говорил: лучше, принимая решение, ошибиться (исправить можно всегда), чем вообще ничего не делать и чего-то ждать. Мы не пропишем ни в законах, ни в указах, ни в директивах все случаи жизни и на все случаи жизни мы не пропишем механизм действия, методику. Да и не надо. Основа – чтобы это было справедливо. Если нет законов, нормативных правовых актов – принимайте решение, на то вы и руководители: председатели гор- и райисполкомов, облисполкомов. Принимайте эти решения. Надо согласовать – один звонок, согласовали и все. Действуйте. Ни в коем случае не сидите и не ждите, что само рассосется.

Взаимодействие с общественными организациями, работа с обращениями граждан, эффективность службы «Одно окно» и всей сферы ЖКХ. Каждую тему участники обсудили предметно, в том числе напрямую задали свои вопросы Президенту.

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