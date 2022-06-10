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В выставочном центре «БелЭкспо» будут обсуждаться самые актуальные вопросы страны. Главный спикер – Александр Лукашенко

10 июня 2022 07:31
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Новости Беларуси. Рабочий день Президента 10 июня пройдет в выставочном центре «БелЭкспо», где Александр Лукашенко проведет масштабный семинар по актуальным вопросам работы местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В выставочном центре «БелЭкспо» будут обсуждаться самые актуальные вопросы страны. Главный спикер – Александр Лукашенко-1

На совещание приглашены свыше семи сотен участников. Это управленцы всех уровней: депутаты, представители общественных объединений и руководство ведущих СМИ – все, чей профессиональный долг – работа на благо белорусов. Потому можно предполагать, что ключевыми темами семинара станут обратная связь власти и народа, реализация социальной и информационной политики и решение актуальных проблем на местах.  

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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