В выставочном центре «БелЭкспо» будут обсуждаться самые актуальные вопросы страны. Главный спикер – Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Рабочий день Президента 10 июня пройдет в выставочном центре «БелЭкспо», где Александр Лукашенко проведет масштабный семинар по актуальным вопросам работы местной вертикали власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На совещание приглашены свыше семи сотен участников. Это управленцы всех уровней: депутаты, представители общественных объединений и руководство ведущих СМИ – все, чей профессиональный долг – работа на благо белорусов. Потому можно предполагать, что ключевыми темами семинара станут обратная связь власти и народа, реализация социальной и информационной политики и решение актуальных проблем на местах.