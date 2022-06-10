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Маршрут на пять километров. Велопробег в Октябрьском районе Минска собрал более 50 человек

10 июня 2022 13:59
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Новости Беларуси. 50 юношей и девушек собрал велопробег в Октябрьском районе. Мероприятие приурочили ко Дню молодежи, который будут отмечать 26 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Маршрут на пять километров. Велопробег в Октябрьском районе Минска собрал более 50 человек-1

Перед отъездом участники пробега возложили цветы к монументу Героя Советского союза Тимофея Ромашника. А после отправились в мини-путешествие. Движение спортсменов проходило по улицам Николы Тесла – Брилевской – Казинца и Корженевского. Конечный пункт – стадион олимпийского резерва.  

Маршрут на пять километров. Велопробег в Октябрьском районе Минска собрал более 50 человек-4

Мария Голуб, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Администрации Октябрьского района:  
На сегодняшний момент для молодежи Октябрьского района был проведен трехдневный фестиваль песни и спорта. Сегодня нами организован велопробег, в котором приняло участие более 50 представителей молодых людей, которые трудятся на предприятиях и организациях нашего района.  

Маршрут на пять километров. Велопробег в Октябрьском районе Минска собрал более 50 человек-7

Александр Сазановец, председатель первичной профсоюзной организации предприятия по производству строительных материалов:  
Массовые мероприятия проводит Октябрьская администрация. Мы всегда поддерживаем, мы только со спартакиады для молодежи среди предприятий района. Ко Дню молодежи мы тоже проводим туристический слет в следующие выходные. Все для молодежи.  

Маршрут на пять километров. Велопробег в Октябрьском районе Минска собрал более 50 человек-10

Ярослав Сазановец, ученик средней школы № 89:  
Я катаюсь на велосипеде, и решил поддержать папу. Было нетяжело. Больше всего мне понравилось то, что так много людей, все с флагами.  

Маршрут на пять километров. Велопробег в Октябрьском районе Минска собрал более 50 человек-13

Маршрут занял чуть более пяти километров. И завершился народной зарядкой на стадионе Минского городского центра олимпийского резерва по легкой атлетике.  

# Молодежь Беларуси # общество # Фотофакт

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