Маршрут на пять километров. Велопробег в Октябрьском районе Минска собрал более 50 человек

Новости Беларуси. 50 юношей и девушек собрал велопробег в Октябрьском районе. Мероприятие приурочили ко Дню молодежи, который будут отмечать 26 июня, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Перед отъездом участники пробега возложили цветы к монументу Героя Советского союза Тимофея Ромашника. А после отправились в мини-путешествие. Движение спортсменов проходило по улицам Николы Тесла – Брилевской – Казинца и Корженевского. Конечный пункт – стадион олимпийского резерва.

Мария Голуб, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Администрации Октябрьского района:

На сегодняшний момент для молодежи Октябрьского района был проведен трехдневный фестиваль песни и спорта. Сегодня нами организован велопробег, в котором приняло участие более 50 представителей молодых людей, которые трудятся на предприятиях и организациях нашего района.

Александр Сазановец, председатель первичной профсоюзной организации предприятия по производству строительных материалов:

Массовые мероприятия проводит Октябрьская администрация. Мы всегда поддерживаем, мы только со спартакиады для молодежи среди предприятий района. Ко Дню молодежи мы тоже проводим туристический слет в следующие выходные. Все для молодежи.

Ярослав Сазановец, ученик средней школы № 89:

Я катаюсь на велосипеде, и решил поддержать папу. Было нетяжело. Больше всего мне понравилось то, что так много людей, все с флагами.