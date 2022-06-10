Общая масса – 500 тонн. Щит «Алеся» готовят к созданию тоннеля между двумя новыми станциями метро

Новости Беларуси. Щит «Алеся» проходит консервацию перед созданием нового тоннеля между будущими станциями метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Общая протяженность более трех километров. Уже подготовлена специальная площадка с ангаром, где проведут антикоррозийную предпокрасочную обработку технологических тележек. Внутренние поверхности очистят от бетонных отложений, попутно специалисты оценят, что необходимо заменить, а что отремонтировать. Снаружи комплекс уже окрашен.

Максим Тарашкевич, главный механик УП «Минскметрострой»:

Это механизированный комплекс. Общей массой более 500 тонн. Протяженность – более 90 метров. Скорость проходки расчетная – порядка 250 метров в месяц. Тоннеле-проходческий комплекс «Алеся» начал свою работу на стройках Минска в феврале 2016 года. За этот период она прошла шесть тоннелей общей протяженностью более 9 километров.