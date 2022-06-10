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Общая масса – 500 тонн. Щит «Алеся» готовят к созданию тоннеля между двумя новыми станциями метро

10 июня 2022 14:04
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Новости Беларуси. Щит «Алеся» проходит консервацию перед созданием нового тоннеля между будущими станциями метро, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Общая масса – 500 тонн. Щит «Алеся» готовят к созданию тоннеля между двумя новыми станциями метро-1

Общая протяженность более трех километров. Уже подготовлена специальная площадка с ангаром, где проведут антикоррозийную предпокрасочную обработку технологических тележек. Внутренние поверхности очистят от бетонных отложений, попутно специалисты оценят, что необходимо заменить, а что отремонтировать. Снаружи комплекс уже окрашен.  

Общая масса – 500 тонн. Щит «Алеся» готовят к созданию тоннеля между двумя новыми станциями метро-4

Максим Тарашкевич, главный механик УП «Минскметрострой»:  
Это механизированный комплекс. Общей массой более 500 тонн. Протяженность – более 90 метров. Скорость проходки расчетная – порядка 250 метров в месяц. Тоннеле-проходческий комплекс «Алеся» начал свою работу на стройках Минска в феврале 2016 года. За этот период она прошла шесть тоннелей общей протяженностью более 9 километров.  

Общая масса – 500 тонн. Щит «Алеся» готовят к созданию тоннеля между двумя новыми станциями метро-7

Седьмой тоннель свяжет будущие станции метро «Площадь Бангалор» и «Юбилейная». Это своего рода испытание на прочность для механизированного щита. На такие расстояния без выныривания «Алеся» еще не ходила, плюс на пути у комплекса река Свислочь.  

# Минское метро # общество # Максим Тарашкевич # Фотофакт

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