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Макей на заседании ОДКБ: наша организация должна уметь адекватно отвечать на вызовы и угрозы

10 июня 2022 13:59
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Новости Беларуси. Принцип неделимости безопасности закреплен в рамках ОДКБ. Решение принято на заседании Совета министров иностранных дел стран Организации. Встреча прошла 10 июня в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Макей на заседании ОДКБ: наша организация должна уметь адекватно отвечать на вызовы и угрозы-1

Стороны обменялись мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудили вопросы совершенствования механизмов кризисного реагирования ОДКБ и важности взаимодействия на международных площадках. В складывающихся обстоятельствах, а градус напряженности в европейском регионе растет, потребность в ОДКБ как в доноре безопасности будет возрастать, отметили министры. Во время заседания Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь готова к налаживанию диалога со всеми заинтересованными, чтобы восстановить доверие и преодолеть эскалацию.  

Макей на заседании ОДКБ: наша организация должна уметь адекватно отвечать на вызовы и угрозы-4

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:  
Сегодня вы видите, какие угрозы и вызовы для постсоветского пространства, в том числе и для членов нашей организации, появлялись и появляются в мире. Ситуация в Афганистане, укрепление НАТО на западных границах нашей организации и так далее и тому подобное. Мы считаем, что наша организация должна уметь адекватно отвечать на те вызовы и угрозы, которые, к сожалению, появляются практически каждый день. Именно этому вопросу мы уделили значительное внимание в ходе заседания в узком составе и в расширенном составе. Мы обменялись мнениями о развитии международной обстановки в нашем регионе.  

Макей на заседании ОДКБ: наша организация должна уметь адекватно отвечать на вызовы и угрозы-7

Представители стран ОДКБ продолжат обсуждение возникающих вопросов на различных площадках. В ходе заседания подписан план консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности до 2024 года.  

# ОДКБ # общество # Владимир Макей # Фотофакт

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