Новости по тегу #Местная власть

Если это будет не только разговор, диалог, а будут практические дела, конечно же, население в большей степени будет доверять власти.
Внедрение Директивы № 11 должно существенно снизить дублирование взаимодействия органов власти по решению непосредственно проблем населения.
Сокращение количества совещаний, дублирований органов во взаимодействиях – это будет эффективно сказываться на работе управленцев.
Какие вопросы теперь будут решать быстрее? Какие возможности председатели ждали дольше всего? Как положения указа изменят жизнь регионов и страны в целом? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Основополагающее – это встречи в трудовых коллективах, с людьми по месту жительства».
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