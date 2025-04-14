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Новости по тегу #Местная власть

Глава администрации Советского района рассказал, как будет развиваться диалог власти и граждан
14 апреля 2025 14:27

Глава администрации Советского района рассказал, как будет развиваться диалог власти и граждан

Населению Минска станет легче решать проблемы? Эксперты о том, как Директива №11 урегулирует вопрос бюрократии
14 апреля 2025 14:04

Населению Минска станет легче решать проблемы? Эксперты о том, как Директива №11 урегулирует вопрос бюрократии

Какие задачи у Директивы №11 – эксперты высказали мнения
14 апреля 2025 14:01

Какие задачи у Директивы №11 – эксперты высказали мнения

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу
03 марта 2025 19:04

Новые полномочия местной власти – как изменится жизнь белорусов? Обсудили спикеры ток-шоу

Это свидетельствует об эффективности руководителя – чего не хватает местной вертикали власти?
03 ноября 2024 18:00

Это свидетельствует об эффективности руководителя – чего не хватает местной вертикали власти?

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру
02 февраля 2024 18:17

В Лиде мэр через камеры следит за стройками, пробками и даже очередью в регистратуру

Сельисполком нашёл способ экономить на освещении в деревне – и это повысит качество жизни
28 января 2024 17:21

Сельисполком нашёл способ экономить на освещении в деревне – и это повысит качество жизни

Отвечает на вопросы сельчан на всю деревню – вот как работает председатель сельсовета в Мохро
28 января 2024 17:21

Отвечает на вопросы сельчан на всю деревню – вот как работает председатель сельсовета в Мохро

Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета
10 апреля 2023 19:32

Какие проблемы можно решить на местном уровне? Рассказал председатель Рубежевичского сельсовета

«Власть должна честно и откровенно решать вопросы». Сергеенко встретился с руководителями Могилёвской области
19 января 2023 17:28

«Власть должна честно и откровенно решать вопросы». Сергеенко встретился с руководителями Могилёвской области

Попросили спортивную площадку – власти тут же отреагировали. Как проблемы белорусов решаются на местах?
30 октября 2022 17:13

Попросили спортивную площадку – власти тут же отреагировали. Как проблемы белорусов решаются на местах?

Документ уже готовят. Местные власти смогут финансово поощрять инициативы белорусов
09 октября 2022 17:28

Документ уже готовят. Местные власти смогут финансово поощрять инициативы белорусов