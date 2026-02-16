Немецкие биатлонистки отравились бургерами в Италии на ОИ-2026

Немецким биатлонисткам Янине Хеттих-Вальц и Ванессе Фойгт стало нехорошо после того, как они съели бургеры на Олимпийских играх в Италии. Об этом пишет ТАСС.

По словам спортивного директора немецкой Ассоциации лыжных видов ФРГ, атлетки съели что-то несвежее, но положение не было серьезным.

После индивидуальной гонки 11 февраля у них возникли проблемы с желудком. Аналогичная ситуация произошла с чешской биатлонисткой Йессикой Йисловой.

Из-за недомогания Хеттих-Вальц и Йислова пропустили спринт 14 февраля. Возможно, причиной расстройства стали гамбургеры, съеденные после гонки. Олимпийские игры завершатся 22 февраля.

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