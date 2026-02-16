Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом
Полуостров мечты, или в объятиях Нарочи! Добро пожаловать в живописный избушкоград – популярный этно-туристический комплекс в Мядельском районе. Клубы дыма, кружевная резьба, заснеженные тропинки и кошачье семейство. Деревенская атмосфера и открыточные виды притягивают сюда белорусов и многих иностранцев, рассказали в программе «Путевка BY». Вдохновляют фотографов и трэвел-блогеров. С трудом верится, что еще больше 10 лет назад здесь были огороды жителей деревни Наносы.
Владислав Бондарев, экскурсовод:
У нас есть одна из немногих рабочих действующих мельниц. Жемчужиной среди всех объектов является дом самоваров. У нас большая коллекция.
Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
А выпить чайку из самовара можно, чтобы ощутить такой дух?
Владислав Бондарев:
Когда гости приезжают в дом, если у них есть такое желание, то хозяйка топит самовар прямо возле дома.
Волшебная локация сделает ваши выходные. Гостевые бревенчатые домики – мини-отели в деревенском стиле. Колоритно и функционально. Забавно, что возле избушек есть подворья с домашними животными: куры, кролики, гуси – как у бабушки на каникулах!
Заглянем в теплые интерьеры в духе барышни-крестьянки. Самотканые покрывала, деревянная мебель, глиняная посуда. Белорусский шик!
Владислав Бондарев:
Все сделано в деревенской стилистике, как и раньше, – потолочные балки, необрезная доска. Бревенчатый сруб и даже видите нетесаный деревянный пол.
Печка, как раньше, в старину, и высушит, и накормит.
– Очень много ручной работы, люстры из ткани, «маляваночки».
– Да, это все очень здесь в мелочах.
– Даже люльку сделали.
– У вас действительно все включено для отдыха, даже вторая часть – такая банька.
– Да. Это банный комплекс. Погреться в сауне можно, не выходя в другое помещение.
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