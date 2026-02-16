Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом

Полуостров мечты, или в объятиях Нарочи! Добро пожаловать в живописный избушкоград – популярный этно-туристический комплекс в Мядельском районе. Клубы дыма, кружевная резьба, заснеженные тропинки и кошачье семейство. Деревенская атмосфера и открыточные виды притягивают сюда белорусов и многих иностранцев, рассказали в программе «Путевка BY». Вдохновляют фотографов и трэвел-блогеров. С трудом верится, что еще больше 10 лет назад здесь были огороды жителей деревни Наносы.

Владислав Бондарев, экскурсовод:

У нас есть одна из немногих рабочих действующих мельниц. Жемчужиной среди всех объектов является дом самоваров. У нас большая коллекция.

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:

А выпить чайку из самовара можно, чтобы ощутить такой дух?

Владислав Бондарев:

Когда гости приезжают в дом, если у них есть такое желание, то хозяйка топит самовар прямо возле дома.