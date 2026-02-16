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Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом

16 февраля 2026 14:25
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Полуостров мечты, или в объятиях Нарочи! Добро пожаловать в живописный избушкоград – популярный этно-туристический комплекс в Мядельском районе. Клубы дыма, кружевная резьба, заснеженные тропинки и кошачье семейство. Деревенская атмосфера и открыточные виды притягивают сюда белорусов и многих иностранцев, рассказали в программе «Путевка BY». Вдохновляют фотографов и трэвел-блогеров. С трудом верится, что еще больше 10 лет назад здесь были огороды жителей деревни Наносы.

Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом-2

Владислав Бондарев, экскурсовод:
У нас есть одна из немногих рабочих действующих мельниц. Жемчужиной среди всех объектов является дом самоваров. У нас большая коллекция. 

Анастасия Макеева, специальный корреспондент:
А выпить чайку из самовара можно, чтобы ощутить такой дух? 

Владислав Бондарев:
Когда гости приезжают в дом, если у них есть такое желание, то хозяйка топит самовар  прямо возле дома. 

Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом-4

Волшебная локация сделает ваши выходные. Гостевые бревенчатые домики – мини-отели в деревенском стиле. Колоритно и функционально. Забавно, что возле избушек есть подворья с домашними животными: куры, кролики, гуси – как у бабушки на каникулах!

Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом-6

Заглянем в теплые интерьеры в духе барышни-крестьянки. Самотканые покрывала, деревянная мебель, глиняная посуда. Белорусский шик!

Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом-8

Владислав Бондарев:
Все сделано в деревенской стилистике, как и раньше, – потолочные балки, необрезная доска. Бревенчатый сруб и даже видите нетесаный деревянный пол. 

Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом-10

Печка, как раньше, в старину, и высушит, и накормит.

Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом-12

Очень много ручной работы, люстры из ткани, «маляваночки». 
– Да, это все очень здесь в мелочах. 
– Даже люльку сделали.

Туристическая деревня «всё включено»! Рассказываем, где отдохнуть на 5 звёзд с сельским колоритом-14

У вас действительно все включено для отдыха, даже вторая часть – такая банька.
– Да. Это банный комплекс. Погреться в сауне можно, не выходя в другое помещение.

Подробнее смотрите в видео.

# Туризм # Анастасия Макеева

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