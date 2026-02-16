«Школа безопасности» – в Фаниполе прошёл финал областного этапа республиканского конкурса МЧС
Областной этап республиканского конкурса «Школа безопасности» в Фаниполе собрал около 70 участников со всего региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
За победу боролись ребята из школ и гимназий, а также представители Минского областного и Борисовского кадетских училищ. Все они прошли районные отборы. На областном же этапе участникам предстояло за 60 минут ответить на 100 вопросов. Помимо конкурсной части, была организована интерактивная экскурсия по новому ресурсному центру безопасности МЧС. Недавно он открылся на базе 2-й школы Фаниполя.
Яна Симонова, участница конкурса (Несвижский район):
Участвую уже второй раз. В прошлом году я заняла в областном этапе первое место, на республиканском – второе.
Владимир Рау, участник конкурса (Дзержинский район):
На конкурс я езжу с четвертого класса. Шестой год уже. Мне это интересно. И чтобы развить себя.
Елена Рогалевич, начальник центра пропаганды и безопасности жизнедеятельности Минского областного управления МЧС:
Конкурс у нас проходит по трем возрастным номинациям. Организаторы конкурса для участников подготовили сложные вопросы в этом году. Они касаются не только правил поведения в различных чрезвычайных ситуациях и алгоритмов, также они затрагивают историю становления пожарной службы, деятельность в целом Министерства по чрезвычайным ситуациям и Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных.
Ребята, показавшие лучшие результаты, представят команду Минской области на республиканском этапе конкурса. Он пройдет в марте.