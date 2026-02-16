«Школа безопасности» – в Фаниполе прошёл финал областного этапа республиканского конкурса МЧС

Областной этап республиканского конкурса «Школа безопасности» в Фаниполе собрал около 70 участников со всего региона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

За победу боролись ребята из школ и гимназий, а также представители Минского областного и Борисовского кадетских училищ. Все они прошли районные отборы. На областном же этапе участникам предстояло за 60 минут ответить на 100 вопросов. Помимо конкурсной части, была организована интерактивная экскурсия по новому ресурсному центру безопасности МЧС. Недавно он открылся на базе 2-й школы Фаниполя.