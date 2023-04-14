«Чтобы все были готовы». Что военнообязанные думают о проверке боевой готовности армии Беларуси?

Новости Беларуси. Защитить страну и дать отпор любому агрессору. Такая важнейшая задача стоит перед Вооруженными Силами Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По поручению главы государства с 3 апреля в Беларуси проводится проверка боевой готовности армии. Главной ее целью является определение способности военных выполнять задачи по предназначению в условиях быстро меняющейся обстановки. Хренин: мы не можем больше верить никаким гарантиям, никаким заявлениям со стороны западных политиков. Читайте здесь.

Проверка состоит из двух этапов. Уже завершен прием мобилизационных ресурсов, с хранения сняты вооружение, военная и специальная техника. Отдельные подразделения совершили марши в назначенные районы, оборудовали тыловую инфраструктуру, провели подготовку вооружения, а также военной техники и приступили к боевому слаживанию. В результате численность соединения доведена до 6 000 человек. Сейчас военнообязанным предстоит восстановить навыки, полученные в ходе срочной службы в армии.

Евгений Мищук, военнообязанный:

Срочную военную службу проходил в 38-й десантно-штурмовой бригаде на должности командира отделения-вычислителя. Прошел военные сборы в 2018 году на базе 111-й артиллерийской бригады, там же служил по контракту с 2019 года, два года отслужил. И сейчас, получается, призвали на сборы. Я думаю, что эти сборы положительно скажутся на сплоченности коллектива. Чтобы все знали, что от них требуется. И в последствии (не дай бог, какие-то боевые действия у нас на территории Республики Беларусь начнутся) чтобы все были готовы к этому.

Алексей Вершинин, военнообязанный:

Приехав на сборы, я встретил множество своих сослуживцев, своих товарищей. Некоторые находятся у меня в подразделении, а некоторые выполняют задачи в другом подразделении. За эту неделю мы уже успели очень много чего проделать. Вплоть от прибытия до подготовки техники, марша. А сейчас у нас по плану штатная стрельба.