«Миллион просмотров за сутки». Какой контент заходит подписчикам в TikTok?
Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что делать с тиктокерами, которые песни сочиняют, открывают рот под чужие песни, что-то там танцуют и зарабатывают при этом какие-то бешеные деньги, квартиры, машины, все остальное? Как с этим быть?
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Потом еще певцами становятся при этом.
Ксения Левчик, блогер, певица:
Это как бы фишка самого TikTok – открывать рот под песни. Это не то, что просто открываешь рот под песни, то есть ты создаешь какое-то интересное видео, цепляешь чем-то.
Ольга Шерснева:
Давайте по-другому. Как хайпануть, чтобы заработать денег?
Ксения Левчик:
На самом деле, TikTok – это очень сложная площадка. Например, на моем опыте расскажу. Я могу создавать какое-либо видео – например, придумать сценарий, чуть ли ни мини-сериал, что-то в таком роде, и это видео совсем не залетит, наберет 5, 10 тысяч просмотров. Например, вчера я сняла видео в TikTok, на которое потратила около 15 минут, и оно набрало миллион просмотров за сутки.
Юлия Самусенко:
Мне кажется, TikTok – это такая рулетка, повезет или не повезет. Здесь далеко не всегда хороший контент выстреливает.
Ксения Левчик:
Да, есть такое.
«Открывают рот под чужие песни». Почему некачественный контент столь популярен в соцсетях – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!