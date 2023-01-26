«Миллион просмотров за сутки». Какой контент заходит подписчикам в TikTok?

Мобильный интернет, телефоны и соцсети – одни из прекрасных и одновременно ужасных изобретений. Как многие современные творения, они были созданы для того, чтобы человечество развивалось и самосовершенствовалось. Мобильные приложения создают комфорт и удобство во многих сферах жизни, но крадут самое ценное – время. О том, чего нам не хватает в современной жизни и почему мы зависаем в соцсетях, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что делать с тиктокерами, которые песни сочиняют, открывают рот под чужие песни, что-то там танцуют и зарабатывают при этом какие-то бешеные деньги, квартиры, машины, все остальное? Как с этим быть?

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Потом еще певцами становятся при этом.