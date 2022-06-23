«Либерализм – это новый нацизм». Дарья Платонова о европейской русофобии, спецоперации в Украине и «претензиях» к Путину

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим темы геноцида, исторической памяти и врагов народа. В гостях – российский философ и журналист Дарья Платонова, а также политолог Николай Щекин. Григорий Азаренок, СТВ:

Мы сейчас с Николаем Сергеевичем Щекиным обсуждали 22 июня. Что это было за противостояние? Что это было за противоборство? Кто против кого восстал? Это всего лишь битва идеологии или это было экзистенциальное противостояние, которое началось 22 июня, в котором наша цивилизация победила? «Нацизм пал, но при этом он перетек в новую идеологию»

Дарья Платонова, философ, журналист (Россия):

Мне кажется, что в каждом противостоянии, в каждой конфронтации, в каждой войне всегда есть экзистенциальные измерения. Не бывает просто чего-то идеологического или конфронтации экономических или политических интересов. Всегда всякое политическое решение имеет под собой определенную экзистенциальную почву. Я думаю, что это было противостояние двух сил (сил света и сил тьмы), так же происходит и сейчас. И здесь такие оценочные категории очень важны, потому что мы из виду часто упускаем, когда мы говорим, например, о текущей конфронтации Запада или о конфронтации с европейскими державами, мы выпускаем из внимания различия антологического. И здесь очень важно говорить о том, что то противостояние было противостоянием двух идеологий. И сегодня противостояние, которое идет, – есть тоже противостояние двух идеологий в новых взводах, в новых формулах, в новых одеждах. Как это ни парадоксально, но тот, с кем мы вчера боролись, сегодня вновь себя открыл, себя поставил как врага и модифицировал себя. Нацизм пал, но при этом он перетек в новую идеологию. И этой идеологией стал либерализм (западный либерализм), тот самый глобализм просто принял миссию нацистского режима. Это важно фиксировать, важно понимать, потому что не бывает никакого настоящего без прошлого, как и не бывает будущего без анализа того, что было и есть. Я думаю, что для чтобы понять сегодняшний конфликт, конечно, нужно понимать и то противостояние. Сегодня противостояние это не противостояние России и Украины, мы все это прекрасно знаем, ваши слушатели об этом знают очень хорошо. Мы с вами были в регионе и прекрасно видели тех людей, которые там живут, как они себя оценивают. Они вообще говорят, что концепт украинской нации – это искусственный конструкт, который направлен на дестабилизацию отношений между родственниками, потому украинцы и русские – это родственники, один народ, единый народ. И сегодня фальсификацией занимается именно западная деструктивная лоббистская идеология, англосаксонское веяние. Если обобщать, то, конечное, самое главное – это понимать, что нацизм, будучи попранным в 1945 году, никуда не исчез, он находится в фазе своего активного существование. Единственное, что поменялось, – это бренд, вывеска. Теперь либерализм – это новый нацизм, те же самые законы по русофобии, те же самые законы по иерархаизации, по постановке приоритетности одних народов над другими, в данном случае это англосаксонская цивилизация, которая ставит себя выше других, в том числе русских народов, азиатских народов, и пытается поработить весь мир.

Все это повторяется: мы находимся в то же ситуации и нас ждет та же великая Победа, к которой мы должны все совместно идти сплотившись. Как тогда было 9 Мая, так же будет и сейчас новое 9 Мая, новый символ, и это будет уже попранием не просто нацизма, но и либерализма, а это самая старая идеология, которая существует, которая обладает огромным весом, огромной сетью, которая захватила не только политическое пространство, но и пространство умов. А самое главное, чтобы доминировать, господствовать в каком-то пространстве, в какой-то стране, необходимо подчинить разум. Нам надо проводить специальную военную операцию физически, как проводит наша страна, как проводят войска ДНР, ЛНР, но также нам нужно проводить внутреннюю, когнитивную специальную военную операцию, которая будет очищать пространство наших мыслей, пространство наших идей от глобализма. Здесь важно работать и делать работу по вычищению «Азовстали» из нас самих, то есть нам нужно просто всковырнуть этот нарыв западного империализма, который в нас засел, наш код, который сформирован под влиянием многих лет, в которых мы жили и росли, и проводить эту специальную военную операцию в экзистенциальном смысле.

Николай Щекин, политолог:

В подтверждение ваших слов скажу, что идет действительно война цивилизаций, сейчас идет война на смерть. Чтобы ее выиграть, чтобы еще раз 9 Мая появилось, надо провести денацификацию всего коллективного Запада. Либо мы, либо они – второго уже сегодня не дано. Но здесь вы совершенно правы, что идет борьба за мировоззрения, за умы людей. Ведь провести демилитаризацию в Украине – это одно. А ведь там сколько школьников? Миллионы, которые уже бандеровцы. Что с ними делать? Это целых два поколения. Слава богу, вы у себя в России этого не допустили, мы первые на это обратили внимание. Я думаю, что сейчас и Беларуси, и России надо будет вместе решать этот вопрос. Вы согласны с этим? Дарья Платонова:

Я абсолютно согласна. Николай Щекин:

По-другому никак, тем более у нас очень хороший опыт Президента, национального лидера. Дарья Платонова:

Мы даже с Григорием говорили, что, возможно, нужно проводить определенную бериллизацию России. Есть очень много сильных тенденций сейчас в Беларуси, которых не достает Москве. Москва ориентировалась на многовекторность, на сотрудничество с Западом, даже до последнего момента Питерский экономический форум был пространством абсолютно глобалистских смыслов: расширение на Запад, усиление коллаборации с различными западными партнерами, которые в этом году просто не приехали. Появились новые партнеры: азиатские рынки, индусы, китайцы, представители Ближнего Востока, африканцы. Это очень хорошая тенденция, но нам не стоит забывать и о наших соседях. Я считаю, что с Беларусью должна проводиться идентификация не просто в политическом смысле, не просто политические или экономические решения, диалоги, а должна проводиться самая настоящая идеологическая работа по выработке новой русской идеи. Пониманию, как в этом большом геополитическом пространстве мы будем сосуществовать, потому что экономика и политика не решат всех вопросов. Нам нужно обращаться к белорусскому опыту по работе с оппозицией, с зачисткой оппозиции, причем вредоносной, агентурной. Николай Щекин:

Это уже не оппозиция, согласитесь, это просто враги. С оппозицией можно работать всегда. Вы здесь правы, идет действительно война культур, потому что вашу, русскую, культуру (да и белорусскую) хотят уничтожить, и сейчас нам главное — сохранить культуру, но с условием того, что надо учитывать специфику России как имперского государства, она поэтому и Россия. И, конечно, особенности белорусской национальной культуры. С учетом этих особенностей необходимо проводить единую политику, идеологическую, культурную. «У меня больше претензий к себе, чем к Владимиру Путину, потому что он на своем месте все выполняет»

Григорий Азаренок:

Помните, Батька однажды рассказывал, как, когда они с Путиным беседовали, он поблагодарил его за сохранение русского языка, на что Президент ему ответил: а за что ты меня благодаришь? Это наш язык, может быть, даже больше, чем ваш. Николай Щекин:

Даже двуязычие у нас, в Республике Беларусь, и это было принято на референдуме. Это уже достижение. Мы чувствуем друг друга, и это уже хорошо. Дарья Платонова:

Это очень важно, когда я говорю об оппозиции, я говорю не о той, возможно, критике, которая может быть продуктивна, я говорю об оппозиционерах как о виде, какой-то касте общества, которая используется англосаксонскими структурами для дестабилизации своих врагов. Поэтому зачистка оппозиции означает зачистку агентуры. Оппозиция имеет право на существование. Должна быть критика, она должна существовать, но она должна быть диалогальна, это должен быть диалог. Есть какие-то проблемы, пожалуйста, изложите, покажите, попробуйте их изменить. У нас очень часто в разговорах с российскими «оппозиционерами», когда я с ними разговариваю, я на них внимательно смотрю и говорю: знаете, а у меня больше претензий к себе, чем к Владимиру Путину, потому что он на своем месте все выполняет. И надо начинать с себя. Нужно учиться работать, действовать. Мне кажется, нам следует у вас поучиться определенному вниманию к СМИ. Потому что у нас до самого последнего момента начала специальной военной операции работали сети западных агентств, которые являются агентствами трансляции всяких идей спецслужб. «Это только начало очень серьезных революционных процессов во всем европейском пространстве»

Григорий Азаренок:

У нас этого было столько, до сих пор разгребаем. Дарья владеет французским языком и является экспертом во французской политике. Мы видим, что глобализм трещит и у себя в тылу. Макрон потерпел поражение на выборах в парламенте Франции. Что сейчас с Пятой республикой? Дарья Платонова:

Ситуация уникальна, потому что Макрон, опьяненный своей победой на президентских выборах, ожидал, что дальше все пойдет гладко и у него будет абсолютное парламентское большинство. А случилась совершенная иная тенденция, и он его (абсолютное большинство) не получил. Если бы это было где-нибудь в 1988 году, а такая ситуация, когда у президента не было абсолютного парламентского большинства, в 1988 году была, то ничего бы страшного не было. Тогда существовала третья часть 49-й статья Конституции, благодаря которой можно было проводить законопроект и без одобрения парламента, а в 2008 году ее отменили. Это значит, что теперь, чтобы какой-либо законопроект был принят, необходимо обязательное одобрение парламента Франции. Вот сейчас законопроект, о котором говорил Макрон, который он всем рекламировал и постоянно транслировал в своих выступлениях. Все эти законы имеют риск быть неутвержденными. Пенсионная реформа – это крайне непопулярная мера на самом деле. И ситуация, которая сложилась, она уникальна, потому что она свидетельствует о пробуждении Европы, о пробуждении народов Европы. И это уже серьезный сигнал. Особенно серьезный сигнал – это то, что те люди, которым не давали шансов на большие победы, например, Ле Пен, которой давали всего 30 мест в прогнозах, выбилась в фантастические цифры – 89 депутатских мест. «Эта деглобализация будет очень болезненна для всех»