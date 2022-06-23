«Это будет уже не Азарёнок». Почему белорусские Telegram-каналы могут потерять своё лицо?

Григорий Азаренок, СТВ: Нам пишут: «информация – самое убойное оружие». И сегодня, 23 июня, в Витебске обсуждают новые подходы, тенденции в информационной безопасности. А вы для себя выработали, чего не хватает нам? Потому что очень много хвалят в последнее время, и это, может быть, не так правильно. Где усилить, где нажать, где развить, где приложить больше усилий.

Николай Щекин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН Беларуси:

Прошел действительно уникальный форум. Я там услышал один очень интересный тезис относительно того, что у нас очень много дублируется информации. Я очень боюсь, что через год-два телеканалы, Telegram-каналы потеряют свое лицо. Должна быть особенность определенная. А когда ты перепостил оттуда, оттуда и оттуда без какого-то своего комментария, без своего мнения, тогда это будет уже не Азаренок. Понимаете, о чем речь? Если будет специфика у каждого Telegram-канала и у телерадиовещательной системы, то тогда мы сможем охватить все слои населения. Ведь от бабушки до маленького человечка – все хотят видеть свое.

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