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FT: в Европе призывают Германию и Италию забрать из США золото на $245 млрд

23 июня 2025 11:53
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FT: в Европе призывают Германию и Италию забрать из США золото на $245 млрд-0

В странах Европы все чаще звучат голоса о необходимости вернуть золото, хранящееся в США, на фоне критики ФРС со стороны президента США Дональда Трампа и глобальной нестабильности. Об этом пишет РИА Новости.

Германия и Италия, имеющие самые большие золотые запасы в Европе, хранят значительное количество своих слитков в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке.

Европейская ассоциация налогоплательщиков выступает за возвращение золота, чтобы страны смогли напрямую контролировать свои активы. После того как Дональд Трамп обвинил главу ФРС в некомпетентности, цены на золото упали на фоне укрепления доллара и напряженности на Ближнем Востоке.

Фото: pixabay

# Международная политика

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