Почему стоит поступать именно в Академию управления при Президенте? Рассказываем о преимуществах этого вуза

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук, и Татьяна Жмакина, заместитель директора Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Уже почти закончился первый месяц лета, но у многих впереди еще отпуск или каникулы, а для кого-то во всю идет вступительная кампания, и совсем не до пляжей, шашлыков и посиделок с друзьями. В качестве подсказки вуза для поступления – Академия управления при Президенте Беларуси. 26 июня исполняется 30 лет, как это высшее учебное заведение страны носит статус президентского. О поступлении в него, новых специальностях, которые открылись в учебном процессе, поговорили с гостями.

Валентина Швайко, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь, кандидат исторических наук:

Академия управления действительно маленькая, компактная, но цифра говорит сама за себя. Десять тысяч человек в год проходят через наши стены, сидят за нашими партами и получают наши дипломы, сертификаты и свидетельства о повышении квалификации.

Академия управления ориентирована на подготовку управленческих кадров. Мы потому и называемся Академией управления. Академия, потому что мы готовим кадры по группе специальности «Государственное управление». Это наш профиль, это наш конек, это наша главная задача, с которой, я думаю, мы справляемся эффективно.

В первую очередь у нас учатся те люди, которые занимают руководящие должности в системе государственного управления Республики Беларусь, либо стоят в резерве на эти должности. Это самая наша, наверное, важная категория, потому что задачу, которую ставят перед нами при подготовке резервистов, научить их, сформировать у них управленческие качества.