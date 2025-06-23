Создал свою игру! Поговорили с участником Молодежного фестиваля инновационных технологий

В эти дни в Минске в Национальном детском технопарке проходит молодежный фестиваль инновационных технологий. 49 белорусских школьников с 11 по 26 июня соревнуются друг с другом в программировании и демонстрируют свои таланты в IT.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Бублис, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа № 140 г. Минска» и Андрей Макеенко, педагог дополнительного образования ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи».
Александра Каштанова, ведущая:
Что из своих достижений вы представляете на фестивале?
Виктор Бублис, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа № 140 г. Минска»:
Я делаю свою игру как раз таки на тему, которую дали преподаватели. Наша тема называется «Сломано, но работает». Получается то, что у нас есть какие-то недоработки в игре, которые мешают, но это и смысл этого проекта. Игра, которую я буду представлять, мы играем за искусственный интеллект, который проходит тест игры. То есть по прохождению уровней мы находим определенные недоработки в игре. Допустим, текстуры неправильно наложены и другое. Также при касании, у нас будет играться анимация. То, что как бы это не должно быть здесь. У нас заменяется этот объект на новый, который будет правильным.
Подробности в видео.