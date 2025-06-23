Создал свою игру! Поговорили с участником Молодежного фестиваля инновационных технологий

В эти дни в Минске в Национальном детском технопарке проходит молодежный фестиваль инновационных технологий. 49 белорусских школьников с 11 по 26 июня соревнуются друг с другом в программировании и демонстрируют свои таланты в IT.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктор Бублис, учащийся 11 класса ГУО «Средняя школа № 140 г. Минска» и Андрей Макеенко, педагог дополнительного образования ГУО «Гомельский областной центр технического творчества детей и молодежи».

Александра Каштанова, ведущая:

Что из своих достижений вы представляете на фестивале?