Вторая остановка в маршруте – «Поезд Памяти» прибыл в Гродно
Самый масштабный культурно-образовательный проект. «Поезд Памяти» прибыл в Гродно после Бреста, став второй точкой по маршруту движения эксклюзивного состава. В 2025 году проект объединил 200 школьников, это представители народов всех республик, входивших в состав Советского Союза и плечом к плечу сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Количество мест в поезде вот уже четвертый год подряд остается неизменным. Возможность путешествовать по городам Союзного государства по железной дороге выпадает лишь самым талантливым и ярким представителям молодежи. В Гродно для них подготовлена большая экскурсионная программа с акцентом на знакомство с историей Великой Отечественной войны.
Этот областной центр на западе Беларуси вместе с Брестом принял первый удар фашистской Германии, город был сильно разрушен, но героически сражался за свободу и независимость. Память о людях, которые боролись за Победу в рядах подпольного и партизанского движения, с боями освобождали Гродно, участники проекта почтили минутой молчания. Общая история – это то, что объединяет наши народы. Также ребята знакомятся с национальным культурным наследием – ведь Гродно давно называют городом замков, храмов и музеев.
Амир Насибуллин, участник проекта «Поезд Памяти»:
Это невероятная возможность оказаться в таком прекрасном месте, оказаться в Беларуси было моей давней мечтой. Мой прадед воевал на белорусском фронте, и пройти по его пути, узнать, что у него было, это очень классный опыт.
Александр Лукьянов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
В год 80-летия Великой Победы для нас важно, что по инициативе руководства Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации мы объединили целое поколение молодежи, наследников Победы. И, конечно, уже посещая второй город нашей Республики Беларусь, прекрасный город Гродно, который через несколько лет отметит свое 90-летие, это уникальная возможность показать ребятам, какая культура в нашей стране, как много национальностей, как много интересных особенностей, которые уживаются вместе и создают такую благодатную почву для мира, созидания и развития.
Культурно-образовательный проект «Поезд Памяти» был инициирован в декабре 2021 года спикерами Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России. За две недели участники посетят 15 городов Союзного государства: 8 белорусских и 7 российских.