Вторая остановка в маршруте – «Поезд Памяти» прибыл в Гродно

Самый масштабный культурно-образовательный проект. «Поезд Памяти» прибыл в Гродно после Бреста, став второй точкой по маршруту движения эксклюзивного состава. В 2025 году проект объединил 200 школьников, это представители народов всех республик, входивших в состав Советского Союза и плечом к плечу сражавшихся с немецко-фашистскими захватчиками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество мест в поезде вот уже четвертый год подряд остается неизменным. Возможность путешествовать по городам Союзного государства по железной дороге выпадает лишь самым талантливым и ярким представителям молодежи. В Гродно для них подготовлена большая экскурсионная программа с акцентом на знакомство с историей Великой Отечественной войны. Этот областной центр на западе Беларуси вместе с Брестом принял первый удар фашистской Германии, город был сильно разрушен, но героически сражался за свободу и независимость. Память о людях, которые боролись за Победу в рядах подпольного и партизанского движения, с боями освобождали Гродно, участники проекта почтили минутой молчания. Общая история – это то, что объединяет наши народы. Также ребята знакомятся с национальным культурным наследием – ведь Гродно давно называют городом замков, храмов и музеев.

Амир Насибуллин, участник проекта «Поезд Памяти»:

Это невероятная возможность оказаться в таком прекрасном месте, оказаться в Беларуси было моей давней мечтой. Мой прадед воевал на белорусском фронте, и пройти по его пути, узнать, что у него было, это очень классный опыт.