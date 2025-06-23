Зеленский и Украина могут остаться без внимания на саммите НАТО – Bloomberg

В связи с напряженностью на Ближнем Востоке акцент саммита НАТО в Гааге 24-25 июня может быть смещен из Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечают западные СМИ, на фоне ограниченного внимания со стороны американского президента Дональда Трампа приоритет будет отдан рассмотрению конфликта между Ираном и Израилем.

Ситуация накалилась после авиаударов США по ядерным объектам Ирана, которые вызвали критику со стороны ООН, России, Китая и других стран.

Иран обещал защищать свои интересы и продолжать развитие своей ядерной программы. Украина, тем не менее, рискует остаться в тени на фоне новых геополитических вызовов.