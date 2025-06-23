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FT: Писториус надавали на Хегсета, вызвав недовольство НАТО

23 июня 2025 11:43
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FT: Писториус надавали на Хегсета, вызвав недовольство НАТО-0

Министр обороны Германии Борис Писториус, как сообщается, пытался надавить на главу Пентагона Пита Хегсета, требуя от него плана по выводу американских войск из Европы. Об этом пишет РИА Новости.

Это вызывает беспокойство среди стран НАТО, опасающихся снижения военного присутствия США на континенте.

Ранее отставной генерал Бен Ходжес заявил, что уход американских военных – лишь вопрос времени. В настоящее время США содержат около 100 тысяч своих военнослужащих в Европе. 

Президент США Дональд Трамп, в свою же очередь, неоднократно критиковал страны Альянса за низкие расходы на оборону и призывал увеличить их до 5 % от ВВП.

Фото: pixabay

# Международная политика

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