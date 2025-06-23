В Кремле сообщили, как РФ готова помогать Ирану

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова оказать помощь Ирану в контексте обострения ситуации на Ближнем Востоке – все зависит от запросов Тегерана. Об этом пишет ТАСС.

Москва предлагает посреднические усилия и уже изложила свою позицию в качестве одной из форм поддержки. По мере поступления запросов из Ирана будет обсуждаться и вопрос о поставках оружия.

«Все зависит от того, что необходимо Ирану. <...> Мы предложили наши посреднические усилия. Это конкретно. Мы заявили о своей позиции», – сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, во время встречи министра иностранных дел Ирана с Владимиром Путиным две стороны смогут обменяться мнениями и прояснить вопрос о необходимой помощи.

Обострение конфликта между Ираном и Израилем началось 13 июня, затем последовали взаимные удары. 22 июня к ним присоединились США, нанеся авиаудары по иранским ядерным объектам.