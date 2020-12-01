«Лежал на животе по 16 часов». Пациент с коронавирусом рассказал о своём лечении

Новости Беларуси. Врачам Могилевского онкодиспансера пришлось начать работать не в учебной красной зоне, а в реальной – медцентр перепрофилировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Вот в таком положении человек должен находиться». В Гродненском медуниверситете учат работать с коронавирусными больными

В прон-позиции пациенты в кислородных масках вынуждены лежать до 16 часов в сутки. Неудобно и тяжело, но все же стараются слушаться врачей, чтобы скорее пойти на выписку. Как Артем Титов. Уже 2 декабря счастливый день – он отправится домой после двух недель в больнице.

Артем Титов, пациент:

Лежал на животе по 16 часов. Тяжело было, всякие мысли были, но старался думать о семье, о детях, о работе. Чтобы быстрее выйти на работу, работать. К врачам претензий никаких не может быть, потому что у них проблем хватает, и у них чувствуется усталость. Но мы стараемся их понимать. И при всем при этом отношение хорошее к людям.

Чтобы пообщаться с пациентами, съемочная группа СТВ зашла в красную зону перепрофилированного Могилевского областного онкодиспансера. 100 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, интенсивная терапия и реанимация. По-прежнему здесь оказывают помощь онкологическим пациентам, но часть врачей-онкологов вынужденно стали инфекционистами. КТ-аппарат, интенсивная терапия и реанимация. В Могилёве на базе онкодиспансера развернули 100 коек для больных коронавирусом Павел Алейников уверен: сегодня все медики должны сплотиться в борьбе с коварной инфекцией. В помощь большой запас лекарственных препаратов и самое современное медицинское оборудование.