«Лежал на животе по 16 часов». Пациент с коронавирусом рассказал о своём лечении
Новости Беларуси. Врачам Могилевского онкодиспансера пришлось начать работать не в учебной красной зоне, а в реальной – медцентр перепрофилировали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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В прон-позиции пациенты в кислородных масках вынуждены лежать до 16 часов в сутки. Неудобно и тяжело, но все же стараются слушаться врачей, чтобы скорее пойти на выписку. Как Артем Титов. Уже 2 декабря счастливый день – он отправится домой после двух недель в больнице.
Артем Титов, пациент:
Лежал на животе по 16 часов. Тяжело было, всякие мысли были, но старался думать о семье, о детях, о работе. Чтобы быстрее выйти на работу, работать. К врачам претензий никаких не может быть, потому что у них проблем хватает, и у них чувствуется усталость. Но мы стараемся их понимать. И при всем при этом отношение хорошее к людям.
Чтобы пообщаться с пациентами, съемочная группа СТВ зашла в красную зону перепрофилированного Могилевского областного онкодиспансера. 100 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, интенсивная терапия и реанимация. По-прежнему здесь оказывают помощь онкологическим пациентам, но часть врачей-онкологов вынужденно стали инфекционистами.
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Павел Алейников уверен: сегодня все медики должны сплотиться в борьбе с коварной инфекцией. В помощь большой запас лекарственных препаратов и самое современное медицинское оборудование.
Павел Алейников, заведующий инфекционным отделением Могилевского областного онкодиспансера:
У нас такая сложилась ситуация, что как раз в этом корпусе находится еще КТ-аппарат. То есть, в принципе, всем пациентам, которые госпитализируются, изначально на уровне приемного покоя выполняется КТ грудной клетки. И мы знаем степень поражение легких, и знаем, что дальше с этим делать, и, конечно же, госпитализируем только тех пациентов, у которых есть воспаление легких.
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