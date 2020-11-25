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Как поддержать иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом? Отвечает врач

25 ноября 2020 14:12
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Новости Беларуси. Медики Старых Дорог отмечают, что ситуация по лечению и профилактике коронавируса в районе находится под контролем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как поддержать иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом? Отвечает врач-1

В аптеках есть все необходимое, чтобы защитить себя в инфекционно небезопасный период. В достаточном количестве маски, перчатки и антисептики. Есть витамины, средства для поддержания иммунитета, что особенно актуально с наступлением зимы.

Медики постоянно напоминают о важности профилактики COVID-19.

Как поддержать иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом? Отвечает врач-4

Светлана Мельник, заместитель главного врача Стародорожской центральной районной больницы:
Важно соблюдать гигиену. Это прежде всего социальное дистанцирование – не менее 1,5 метров, общеукрепляющие, для иммунитета какие-то препараты – это уже на усмотрение. Самое главное – соблюдать гигиену.

Как поддержать иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом? Отвечает врач-7

Отметим, контроль наличия всех необходимых средств защиты и профилактика ведутся постоянно.

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# Коронавирус # общество # Светлана Мельник # Фотофакт

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