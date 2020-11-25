Как поддержать иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом? Отвечает врач

Новости Беларуси. Медики Старых Дорог отмечают, что ситуация по лечению и профилактике коронавируса в районе находится под контролем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В аптеках есть все необходимое, чтобы защитить себя в инфекционно небезопасный период. В достаточном количестве маски, перчатки и антисептики. Есть витамины, средства для поддержания иммунитета, что особенно актуально с наступлением зимы. Медики постоянно напоминают о важности профилактики COVID-19.