Как поддержать иммунитет, чтобы не заболеть коронавирусом? Отвечает врач

Новости Беларуси. Медики Старых Дорог отмечают, что ситуация по лечению и профилактике коронавируса в районе находится под контролем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Медики Старых Дорог отмечают, что ситуация по лечению и профилактике коронавируса в районе находится под контролем, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В аптеках есть все необходимое, чтобы защитить себя в инфекционно небезопасный период. В достаточном количестве маски, перчатки и антисептики. Есть витамины, средства для поддержания иммунитета, что особенно актуально с наступлением зимы.
Медики постоянно напоминают о важности профилактики COVID-19.
Светлана Мельник, заместитель главного врача Стародорожской центральной районной больницы:
Важно соблюдать гигиену. Это прежде всего социальное дистанцирование – не менее 1,5 метров, общеукрепляющие, для иммунитета какие-то препараты – это уже на усмотрение. Самое главное – соблюдать гигиену.
Отметим, контроль наличия всех необходимых средств защиты и профилактика ведутся постоянно.
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