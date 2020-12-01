«Вот в таком положении человек должен находиться». В Гродненском медуниверситете учат работать с коронавирусными больными

Новости Беларуси. В Гродненском медицинском университете сделали симуляционный центр красной зоны, чтобы каждый студент четко знал правила работы в зараженной среде и овладел нужными навыками оказания помощи пациентам с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От теории к практике – репортаж Галины Буро.

Надеть специальный воздухонепроницаемый костюм строго по антиковидному алгоритму. Студентка 6-го курса Татьяна Чепукойте планирует стать врачом-инфекционистом. Важность намерения укрепила и ситуация с коронавирусом в мире. А появление в университете симуляционного центра подогрело профессиональный интерес.

Татьяна Чепукойте, студентка Гродненского государственного медицинского университета:

Опыт не просто посмотреть видео или где-то почитать, как это делается, а наглядно несколько раз попробовать одеться, раздеться, как обрабатывать, как снимать. Это все, мне кажется, нам пригодится. А вы бы зашли в красную зону? Да, почему нет. Конечно, тем более, мы уже 6-й курс, мы врачи, мы нацелены помогать людям. В этой ситуации, мне кажется, каждый из нас согласился бы помогать.

Такое мнение одно на всех. Будущие медики готовы принять крещение боем, но сначала фундамент из теории. А для наглядности – учебный центр в одной из аудиторий.

Галина Буро, корреспондент:

Мы сейчас находимся в учебном шлюзе. На дверях таблички – чистая зона и красная зона. Здесь студенты переодеваются в специальные костюмы. Шлюз полностью выполнен как в больнице. На полу коврики с дезраствором, дозаторы для обработки рук, обязательно бактерицидные лампы и вот такие мешки для использованной одежды, которая в последующем будет обеззараживаться.

Дальше действия в красной зоне: где правильно стоять от пациента, что такое чек-лист и какие протоколы используются в лечении людей с COVID-19, бесконтактно измерить температуру и уровень насыщения кислородом крови с помощью пульсоксиметра. Все должны делать грамотно, а главное, безопасно для себя и пациентов.

Александр Алексеюк, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней Гродненского государственного медуниверситета:

Если делать все правильно, то есть как мы сегодня отрабатывали, то вероятность заболеть на рабочем месте крайне мала. На основании просто наблюдений своих личных могу сказать, что в среднем заболевают люди не на работе, а в других определенных обстоятельствах.

Хоть учебная красная зона в вузе и создана впервые, занятия со студентами по работе в условиях особо опасных инфекций проводили и раньше, а практикующие медики ежегодно даже сдавали зачет по этой теме. Но COVID-19 внес изменения в само понимание особо опасной инфекции и методов борьбы с ней. Здесь полностью воссоздали обстановку больницы. В гродненском медуниверситете появилась красная зона

Более 300 гродненских студентов-медиков в период пандемии вызвались волонтерами в поликлиники и больницы. Почти 80 преподавателей с весны работают в стационарах с пациентами в красной зоне. Среди них Александр Алексеюк, который и проводит занятия в учебном центре. В помощь ему манекен «Вася». Мастер-класс по прон-позиции – так называется вентиляция легких в положении лежа на животе.

Он должен подкладываться под таз. Вот в таком положении человек должен находиться. Далее для того, чтобы ноги не находились в таком положении, не свисали, не упирались в кровать, требуется дополнительный валик под ноги. Под левую и правую ногу, вот так.